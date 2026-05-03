Mehr Geld ab Mai: Diese Österreicher bekommen jetzt ein Gehalts-Plus

Mehrere zehntausend Menschen bekommen ab 1. Mai 2026 in Österreich mehr Gehalt. Welche Branchen betroffen sind und wie viel mehr es gibt, erfahrt ihr hier bei uns.

Weiterhin wird in einigen Branchen um einen Gehaltsabschluss gekämpft. So ringen die Industrie-Beschäftigten schon seit zwei Monaten um einen neuen Kollektivvertrag (KV), im Finanzsektor findet der nächste Verhandlungstermin am 5. Mai statt. Gemeinsam gibt es in den beiden Branchen nicht weniger als 200.000 Betroffene. Mehr als 200.000 Menschen schauen genau hin, wenn im Tourismus-Sektor verhandelt wird. Ebenfalls noch offen ist die Elektro- und Elektronikindustrie. Hier soll der KV wie auch bei der Chemischen Industrie ab 1. Mai gelten, hier sind die Fronten aktuell aber verhärtet. Während also hunderttausende Österreicher noch auf einen Abschluss warten, haben viele diesen bereits bekommen, in einigen Branchen steigen die Gehälter mit 1. Mai an. Hier auf 5min.at erfahrt ihr, welche das sind.

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Flughafenbranche und Erwachsenenbildung mit KV-Abschluss

Erst vor wenigen Tagen haben sich die Sozialpartner etwa auf einen neuen KV für die Flughafenbranche geeinigt. Der Abschluss gilt für 6.500 Arbeiter ab 1. Mai. Die Löhne und Gehälter werden dabei um 2,4 Prozent erhöht, zusätzlich gibt es eine neue Bestimmung zur Anrechnung von Vordienstzeiten. 10.000 Beschäftigte profitieren derweil vom KV-Abschluss in der Erwachsenenbildung. Mindest-, IST-Gehälter, Lehrlingseinkommen und Zulagen steigen allesamt mit 1. Mai um 2,5 Prozent. Zusätzlich hat man auch Verbesserungen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie sowie allgemein für Lehrlinge erzielen können, wie etwa ein kostenloses Öffi-Ticket. Die Gewerkschaft GPA spricht von einer „Einigung an der Schmerzgrenze“.

Mehr Gehalt am Bau und in der Seilbahnwirtschaft

Ein Abschluss wurde auch in der Bauindustrie und im Baugewerbe erreicht. Hier steigen die Kollektivvertrags-Gehälter mit 1. Mai um drei bis 3,6 Prozent – je nach Beschäftigungsgruppe. Der Schichtzuschlag wird um drei Prozent, die Erschwerniszulage um zwei Prozent erhöht. Ebenfalls angehoben werden Taggelder und Lenkstundenvergütung. Ab 1. Mai gilt dann auch noch der neue Kollektivvertrag in der Seilbahnwirtschaft. Durchschnittlich steigt der Lohn um 3,57 Prozent. Von der Mindesterhöhung von 80 Euro profitieren insbesondere Beschäftigte mit niedrigen Einkommen. Macht für sie und auch für Lehrlinge ein Lohnplus von 3,74 Prozent. Den Einstiegslohn hat man hier nun auf 2.218 Euro brutto monatlich heben können. In touristischen Spitzenzeiten sind hier immerhin rund 17.500 Menschen beschäftigt. Um 3,1 Prozent mehr gibt es fortan auch im Fisch- und Feinkostsektor, berichtet die Gewerkschaft Pro-Ge. Hier wird auch das Lehrlingseinkommen im ersten Jahr auf 1.000 Euro angehoben, Überzahlungen bleiben in vollem Ausmaß aufrecht.