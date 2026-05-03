Auf Sonne folgen Gewitter und Regen: Dieses Wetter erwartet Österreicher

Die vergangenen Tage und Wochen waren - mit einer kurzen Ausnahme - fast durchgehend sonnig und trocken in Österreich. Eine leichte und kurze Wetteränderung rund um die Wochenmitte könnte aber wieder etwas Regen bringen.

Die Woche startet warm, ab der Wochenmitte sind dann auch verbreitet Regenschauer und Gewitter möglich.

Die Woche startet warm, ab der Wochenmitte sind dann auch verbreitet Regenschauer und Gewitter möglich.

„Der April macht, was er will“, heißt es eigentlich immer. 2026 wollte er aber wohl nicht so recht, das Wetter war fast durchgehend sonnig, warm und trocken. Zu trocken, wie sich zeigen sollte. Größere Waldbrände, die hunderte Einsatzkräfte und zahlreiche Hubschrauber forderten, sind dadurch etwa in Kärnten und der Steiermark ausgebrochen. Wir haben über beide ausführlich berichtet. Der Start in den Mai war bisher ähnlich trocken, wie es auch der April war. In den kommenden Tagen könnte sich das aber zumindest ein wenig ändern. Hier auf 5min.at zeigen wir, was uns erwartet.

So wird der Sonntag wettertechnisch

Am Sonntag, 3. Mai 2026, wird es wohl größtenteils noch sonnig und trocken bleiben. Erst im Tagesverlauf mischen sich auch Quellwolken unter den strahlenden Sonnenschein, die Wolkenfelder breiten sich bis zum Abend von Westen her auf Vorarlberg, Tirol und Salzburg aus, weiß die „GeoSphere Austria„. Seitens der „österreichischen Unwetterzentrale“ schließt man in den westlichen Nordalpen lokal auch den ein oder anderen Schauer oder kurze Gewitter nicht ganz aus. Bis zu 29 Grad sind zu erwarten.

Am Montag sind einzelne gewittrige Schauer möglich

Am Montag, 4. Mai 2026, dominiert in der Osthälfte Österreichs die Sonne, im Westen halten sich dagegen zahlreiche Wolken. Einzelne gewittrige Schauer seien dann am späten Nachmittag zwischen Vorarlberg und Salzburg möglich, „ansonsten bleibt es trocken“, so die Meteorologen. Man rechnet mit bis zu 29 Grad.

Dienstag bringt regionalen Regen und 29 Grad

Der Dienstag, 5. Mai 2026, bringt neuerlich einen Mix aus Sonne und Wolken in das Land. „Entlang und südlich des Alpenhauptkammes von der Silvretta bis nach Oberkärnten sind viele Wolken und regionaler Regen anzutreffen“, so die Experten der „GeoSphere Austria“. Überall sonst dürfte es allerdings trocken bleiben. Wie schon in den Tagen davor rechnen die Meteorologen mit bis zu 29 Grad.

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Mittwoch bringt Regenschauer und Gewitter nach Österreich

Zur Wochenmitte wird es dann etwas „kühler“ und deutlich unbeständiger. „Am Mittwoch ziehen ausgehend vom Bergland verbreitet Regenschauer durch, auch Gewitter sind möglich“, heißt es seitens der „österreichischen Unwetterzentrale“. Die Sonne zeigt sich nur zeitweise und das am längsten im östlichen Flachland, wo es auch trocken bleiben könnte. Auch die „GeoSphere Austria“ spricht bei Höchsttemperaturen von West nach Ost zwischen 14 und 26 Grad von „ein paar Regenschauern und Gewittern“, die am Mittwoch, 6. Mai 2026, niedergehen

Am Donnerstag wird Schneefallgrenze wieder zum Thema

Am Donnerstag, 7. Mai 2026, liegen die Höchsttemperaturen laut aktueller Prognose nur noch bei elf bis 20 Grad. Während sich im äußersten Osten und Süden anfangs noch die Sonne zeigen kann, dominieren insgesamt die Wolken „mit regionalem Regen vor allem entlang und nördlich der Alpen“, wissen die Experten. Wetterbesserung ist im Verlauf des Nachmittags allerdings in Sicht, im Süden und Nordosten bleibt das Wetter jedoch schaueranfällig. Am Donnerstag wird in höheren Lagen auch Schnee wieder zum Thema. Dazu heißt es seitens der „GeoSphere Austria“ laut aktueller Vorhersage, die sich freilich noch ändern kann: „Die Schneefallgrenze pendelt zwischen 1.600 und 2.100 Metern Seehöhe.“