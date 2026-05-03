Nach Krankenhaus-Flug trudelt 8.000 Euro-Rechnung bei Skifahrerin ein

Volksanwalt Bernhard Achitz kritisiert nun ein Vorgehen der Rettung in Salzburg. Eine Niederösterreicherin wurde mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen und sollte dann danach über 8.000 Euro zahlen.

Der Vorfall ereignete sich Ende Jänner dieses Jahr. Kathrin E. war da gerade auf einer Piste im Skigebiet Dachstein-West unterwegs, als sie von einem unbekannten Mann umgefahren wurde und sich das Schlüsselbein gebrochen hat. Der „Täter“ fuhr einfach weiter und wurde nicht gefunden. Schon bei der Erstversorgung machte sich die Niederösterreicherin Sorgen um die Kosten eines Hubschraubereinsatzes ohne Privatversicherung. Die Sorge war vorerst aber unbegründet. Die Skifahrerin wurde von einer Ärztin untersucht und für transportfähig befunden, weshalb es mit dem Schneemobil ins Tal ging. Von dort sollte es mit dem Rettungsauto ins Krankenhaus gehen. Doch gekommen ist keines.

Niederösterreicherin wurde versichert, dass kein Kosten entstehen würden

Ein Rettungsmitarbeiter meinte, dass ein Autotransport wegen Personalmangels und „zeitlicher Engpässe“ nicht möglich sei, weshalb nur der Hubschrauber in Frage kommen würde. Der Niederösterreicherin versicherte man, dass ihr bei Abholung von der Talstation keine Kosten entstehen würden. Es sollte aber anders kommen, einige Zeit später trudelte bei ihr nämlich eine horrende Rechnung über 8.027,77 Euro ein.

„Flug war medizinisch gesehen unnötig, da waren sich alle einig…“

Volksanwalt Bernhard Achitz kritisiert diese Vorgehensweise nun: „Das ist überhaupt nicht einzusehen. Der Flug war medizinisch gesehen unnötig, da waren sich alle einig. Kathrin E. hat ihn mehrfach abgelehnt und war erst bereit, in den Hubschrauber zu steigen, als ihr zugesichert wurde, dass sie nichts zahlen muss.“ Die Niederösterreicherin musste schließlich übrigens nicht zahlen, dazu mussten aber erst die Volksanwaltschaft, die Arbeiterkammer Niederösterreich und die „Bürgeranwalt“-Redaktion vom ORF eingeschaltet werden.