Kriegsrelikt bei Lagerfeuer explodiert: Fünf Kinder verletzt

Bei einem Lagerfeuer im Bezirk Freistadt kam es am Samstagabend zu einer Explosion, ausgelöst durch ein unter der Feuerstelle befindliches Kriegsrelikt. Fünf Kinder und Jugendliche wurden verletzt

Bei einem Lagerfeuer im Bezirk Freistadt (Oberösterreich kam es am 2. Mai 2026 gegen 20 Uhr durch ein unter der Feuerstelle befindliches Kriegsrelikt zu einer Explosion, wodurch fünf Minderjährige, im Alter von 10 bis 14 Jahren unbestimmten Grades verletzt wurden. Sie wurden nach der Erstversorgung in das Kinderklinikum Linz gebracht.

Zweites Kriegsrelikt gefunden

Die zweite daneben befindliche Feuerstelle wurde durch die Beamten ebenfalls durchsucht, wobei ein weiteres Kriegsrelikt aufgefunden werden konnte. Aufgrund des aufgefundenen Gegenstandes wurden ein Sprengstoffkundiges Organ, sowie der Entschärfungsdienst beigezogen. Wie die Kriegsrelikte unter die Feuerstelle gekommen sind, ist Gegenstand aktueller Ermittlungen.