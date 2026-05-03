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Ein Bild auf 5min.at zeigt ein Warndreieck auf dem das Wort "Feuerwehr" und ein großes, schwarzes Rufzeichen zu sehen sind.
Die Einsatzkräfte evakuierten etwa 200 Personen aus dem Gebäude.
Vöcklabruck
03/05/2026
Gebäude evakuiert

Brand in Freizeitbetrieb: 100 Feuerwehrkräfte im Löscheinsatz

In einem Freizeitbetrieb kam es am 2. Mai 2026 zu einem Brand im Verteilerraum, der einen großen Feuerwehreinsatz auslöste. Die Anlage wurde evakuiert, rund 200 Personen konnten rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(112 Wörter)

Aufgrund von starker Rauchentwicklung wurden zwei Vöcklabrucker Streifen am 2. Mai 2026 gegen 17 Uhr zu einem Freizeitbetrieb im Bezirk Vöcklabruck (Oberösterreich) alarmiert. Ein 27-Jähriger Mitarbeiter bemerkte den ausgelösten Brandmelder und verständigte die Einsatzkräfte.

Großeinsatz: 200 Personen vor Brand in Sicherheit gebracht

Von den vor Ort anwesenden Kräften der Feuerwehr, welche mit etwa 100 Personen im Einsatz war, wurde ein Brand im Verteilerraum festgestellt. Die Einsatzkräfte evakuierten etwa 200 Personen aus dem Gebäude. Die Löschmaßnahmen wurden durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr durchgeführt. Ein Brandsachverständiger wurde verständigt. Gegen 17.40 Uhr war der Brand gelöscht.

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