Festnahme rund um HiPP-Erpressung: Was bis jetzt alles bekannt ist

Vor rund zwei Wochen wurde bei SPAR in ganz Österreich das komplette Sortiment der Babynahrung von HiPP zurückgerufen, am Samstag, 2. Mai 2026, hat es in dem Fall eine Festnahme gegeben. Was bisher alles bekannt ist.

Es war eine Schockmeldung für alle Eltern in Österreich, als man bei SPAR hierzulande sämtliche HiPP-Babynahrungs-Gläschen Mitte April zurückgerufen hat. Alles dazu hier: Rückruf bei SPAR: HiPP ruft gesamtes Babykost-Sortiment zurück. Während die Informationen anfangs noch recht spärlich war und „nur“ von einer möglichen Manipulation die Rede war, sind nach und nach weitere Informationen ans Licht gekommen. Schließlich war klar: Der HiPP-Konzern wurde erpresst, in einigen Gläschen haben die Erpresser Rattengift beigemischt. Für Kleinkinder waren sie damit potentiell lebensgefährlich.

Vermeintliches zweites, betroffenes HiPP-Glas noch nicht gefunden

Im Laufe der beiden Wochen wurde dann auch klar, dass zumindest zwei der Gläser auch in Österreich im Umlauf sein sollen. Sie beide wurden in einer SPAR-Filiale in Eisenstadt verkauft. Insgesamt wurden bisher fünf Gläser – eines davon in Österreich – in drei Ländern gefunden. In diesen wurden 15 Mikrogramm Rattengift nachgewiesen. Welche Folgen das für ein Baby beim Verzehr gehabt hätte, soll noch geklärt werden. Davon hängen dann auch Vorwürfe, Anklagepunkte und Strafhöhe schließlich ab. Das zweite betroffene Glas in Österreich wurde bislang nicht gefunden.

©BIPA Das war das betroffene Produkt.

Jetzt fix: 39-Jähriger in Salzburg festgenommen

Sehr wohl gefunden hat man nun allerdings den mutmaßlichen Verbrecher. Ebenfalls bestätigt wurde nun gegenüber der APA, dass der 39-jährige Mann in Salzburg festgenommen worden ist. Die Polizei hält sich derzeit aber noch bedeckt über die Herkunft und die bisherigen Aussagen des Festgenommenen. Klar ist: Er soll nun in die Justizanstalt Eisenstadt gebracht werden, auch ein Antrag auf Untersuchungshaft wurde bereits gestellt. Eine Entscheidung dazu wird in den kommenden Tagen erwartet. Die Ermittlungen und Befragungen laufen derweil weiter. Für den 39-Jährigen gilt die Unschuldsvermutung.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.05.2026 um 11:55 Uhr aktualisiert