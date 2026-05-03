Schimmel-Produkt gekauft? Was du bei SPAR, Lidl, BILLA, HOFER tun kannst

Kürzlich hat eine Österreicherin im Supermarkt einen Pudding gekauft, der lange vor Ablaufdatum schimmlig war. Was kann man aber tun, wenn das passiert? Was sind die Rechte der Supermarkt-Kunden? Wir haben für euch nachgefragt.

Aus dem für Konsumentenschutz zuständigen Ministerium heißt es dazu gegenüber 5 Minuten, dass grundsätzlich das Lebensmittelrecht gelten würde. Dabei sei aber zu entscheiden, ob es sich um ein verpacktes Produkt mit Ablaufdatum oder um offene Ware handelt. Verdirbt das Produkt trotz korrekter Lagerung vor dem Mindesthaltbarkeitsdatum, haben Käufer einen Anspruch auf einen Tausch oder auf Geld zurück – und das grundsätzlich mit Vorlage der Rechnung und dem Nachweis, dass der Schimmel vor dem Ablaufdatum aufgetreten ist. Das Ministerium empfiehlt in jedem Fall, das betroffene Produkt möglichst zeitnahe zurückzubringen bzw. unmittelbar zu reklamieren. Bei offener Ware kommt es drauf an, ob das Produkt in der frei zugänglichen Fläche angeboten wurde (etwa Obst und Gemüse) oder vom Personal ausgehändigt wurde (etwa Wurst und Co.). So viel zur Theorie. Wie sieht es nun aber bei den großen Supermärkten und Diskontern spezifisch aus?

Überblick: Wie du schimmlige Produkte aus Supermärkten reklamieren kannst SPAR : Produkt in die Filiale bringen oder per Mail mit Foto an den Kundenservice unter office@spar.at

: Produkt in die Filiale bringen oder per Mail mit Foto an den Kundenservice unter office@spar.at HOFER : Produkt in die Filiale bringen oder Beanstandung per Mail an kontakt@kundenservice.hofer.at

: Produkt in die Filiale bringen oder Beanstandung per Mail an kontakt@kundenservice.hofer.at Lidl : Kontaktformular oder digitale Assistentin hier auf der Website; Kundenservice unter der Nummer 0800 500810; in der Filiale zurückgeben

: Kontaktformular oder digitale Assistentin hier auf der Website; Kundenservice unter der Nummer 0800 500810; in der Filiale zurückgeben BILLA: Produkte in Filiale zurückbringen; alternativ kann man sich auch an den Kundenservice unter 0800 828 700 bzw. per Mail an kundenservice@billa.at oder direkt an den Hersteller wenden Alle weiteren Informationen zu den jeweiligen Geschäften und wie das genau gehandhabt wird, findet ihr im Text folgend.

Schimmel-Produkt? Wie du bei SPAR vorgehen kannst

Seitens SPAR erklärt man, dass man in einem solchen Fall das Produkt ganz einfach beim nächsten Einkauf zurückbringen oder eine Mail mit Foto an den Kundenservice (wie oben in der Infobox angegeben) schicken soll. „Bei so einem Fall erhält man das Produkt selbstverständlich ausgetauscht oder den Kaufpreis erstattet“, so die SPAR-Pressesprecherin. Auf die Frage hin, wie so etwas vorkommen kann, spricht sie einen eventuellen Produktionsfehler beim Hersteller oder einen versehentlich nicht ordentlichen Verschluss an.

HOFER-Produkt schimmlig geworden? Das kannst du machen

Bei HOFER gekaufte Lebensmittel können bis zum Verfallsdatum auch ohne Kassenbon zurückgegeben werden, sollten sie eben schon davor schimmlig werden. Das gilt auch für unverpackte Produkte ohne Mindesthaltbarkeitsdatum, wie beispielsweise Obst und Gemüse oder Gebäck. Auch bei HOFER gibt es für Informations-Zwecke einen Kundenservice (Mail in der Infobox oben). Generell würden alle Waren im Betrieb einer lückenlosen Qualitätskontrolle unterliegen, die bei der Warenannahme, während der Regalbefüllung sowie abschließend beim Kassiervorgang stattfindet, erklärt man gegenüber 5 Minuten. Damit stellt man sicher, „dass ausschließlich einwandfreie und sichere Lebensmittel an den Endverbraucher gelangen“.

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Wie die Rückgabe von Schimmel-Produkten bei Lidl möglich ist

Die Rückgabe ist freilich auch bei Lidl relativ problemlos möglich. Ist der Kunde mit den gekauften Lebensmitteln nicht zufrieden, kann er diese „in allen unseren Filialen zurückgeben oder sich direkt an unseren Kundenservice wenden“. Daraufhin würde man „selbstverständlich“ das Geld zurückbekommen, auch ohne Vorlage der Rechnung. Denn: „Die Qualität unserer Produkte hat für uns oberste Priorität“, heißt es aus dem Unternehmen. Um den Kundenservice zu erreichen, gibt es neben einem Anruf unter 0800 500810 noch die Möglichkeit eines Kontaktformulars und der digitalen Assistentin. Mehr dazu etwa hier auf der Lidl-Website.

Schimmel-Produkt bei BILLA: Was du konkret machen kannst

Seitens der BILLA-Mutter REWE erklärt man auf Nachfrage von 5 Minuten, dass verpackte Produkte, die vor Ablaufdatum schimmlig werden, „möglichst mit Verpackung und Kaufnachweis (falls vorhanden) in die jeweilige Filiale zurückgebracht werden“ sollen. In der Regel erfolgt dann eine rasche und unkomplizierte Rückerstattung oder ein Ersatz. Alternativ kann man sich auch an den Kundenservice unter der Nummer 0800 828 700 bzw. per Mail (siehe Infobox oben) oder direkt an den Hersteller wenden. Sind die Lebensmittel unverpackt (Obst, Gemüse, Brot und Co.) kann sich auch bei fachgerechter Handhabung relativ schnell Schimmel bilden. Daher würde man sie auch laufend kontrollieren. Kunden sollen hier auch selbst die Produkte vor dem Kauf prüfen und gegebenenfalls schimmlige Ware dem Marktpersonal melden. Und: „Produkte, die zu Hause Schimmel zeigen, obwohl sie frisch gekauft wurden, können ebenfalls reklamiert werden.“ Der Supermarkt-Riese spricht in dem Zusammenhang von einer „kulanten Lösung“.