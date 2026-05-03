Hunderte Meter abgestürzt: Junge Frau kam von Wanderung nicht zurück

Als eine 26-jährige Frau von einer Wanderung nicht zurückkam, riefen ihre Eltern Samstagabend die Einsatzkräfte. Eine stundenlange Suche sollte beginnen - mit tragischem Ende Sonntagvormittag.

Gemeinsam mit ihren Eltern war eine 26-jährige Polin in Richtung Mooserboden im Gemeindegebiet von Kaprun (Pinzgau, Salzburg) wandern. Doch die Eltern hatten irgendwann genug und drehten um, woraufhin die junge Frau beschloss, einfach alleine weiter zu gehen. Doch sie sollte später nicht am vereinbarten Treffpunkt erscheinen. Die Eltern machten sich Sorgen und riefen am Abend die Einsatzkräfte.

Frau tot bei Wasserfallboden gefunden

Die folgende Suchaktion dauerte bis in die frühen Morgenstunden, endete aber ohne Erfolg. Daran beteiligt waren die Bergrettung, Alpinpolizei und der Polizeihubschrauber. Sonntagvormittag, am 3. Mai 2026, wurde die Suche dann fortgesetzt. Die Frau konnte schließlich im Bereich des Wasserfallbodens auf einer Seehöhe von etwa 1.689 Metern nur noch tot aufgefunden werden, heißt es seitens der Polizei. Nach derzeitigen Ermittlungen dürfte die junge Frau mit hoher Wahrscheinlichkeit vom Weg abgekommen und mehrere hundert Meter abgestürzt sein. Die Eltern der Verunglückten werden von einem Kriseninterventionsteam betreut.