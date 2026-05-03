Raser-Duo gestoppt: Polizei beschlagnahmt gleich zwei Autos

Zwei massive Tempoverstöße in Tirol sorgen für harte Konsequenzen: In Kössen wurden gleich zwei Raser gestoppt - ihre Autos sind vorerst weg.

Mehrere drastische Tempoverstöße innerhalb kurzer Zeit rufen die Polizei in Tirol am Wochenende auf den Plan. In Kössen greifen die Behörden konsequent durch, mit weitreichenden Folgen für die Lenker.

Probeführerscheinbesitzer (18) ist diesen wieder los

Am Samstag, dem 2. Mai 2026 gegen 18.15 Uhr, wurde ein 18-jähriger Österreicher im Zuge von Geschwindigkeitskontrollen festgestellt, der mit einem Wagen auf der L39 im Gemeindegebiet von Kössen im Bereich einer 80 km/h Begrenzung um 86 km/h (abzüglich Messtoleranz) zu schnell unterwegs war. Der 18-jährige Probeführerscheinbesitzer wurde angehalten, der Führerschein wurde ihm vorläufig abgenommen und das Fahrzeug behördlich beschlagnahmt. Es wird Anzeige erstattet.

25-Jähriger fuhr 78 km/h zu schnell

Am Sonntag, dem 3. Mai 2026 gegen 10.15 Uhr, lenkte ein 25-jähriger Deutscher seinen Wagen auf der B172 im Ortsgebiet von Kössen, dabei überschritt er die erlaubte 50 km/h Beschränkung im Ortsgebiet abzüglich Messtoleranz um 78 km/h. Der 25-Jährige wurde von der Polizei angehalten, er führte keinen Führerschein mit sich. Das Auto wurde behördlich beschlagnahmt, gegen den Lenker wird Anzeige erstattet.