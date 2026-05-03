Skip to content
Region auswählen:
/ ©New Africa-stock.adobe.com
Symbolfoto
Symbolfoto von 5min.at: Einbrecher stehlen Wertgegenstände.
Als sie gerade mitten im Einbruch waren, kam plötzlich der Sohn des Hausbesitzers.
Piesendorf
03/05/2026
Nicht allein im Haus

Einbrecher wollen zwei Mal ins selbe Haus, werden überrascht

Zwei Einbrecher waren offenbar besonders hartnäckig. Bereits am Abend des 1. Mai wollten sie in ein Haus in Piesendorf (Pinzgau, Salzburg) einbrechen, am 2. Mai gelang es ihnen auch. Doch sie waren nicht allein im Haus.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(120 Wörter)

Am Freitagabend, 1. Mai 2026, haben unbekannte Täter versucht, in ein Einfamilienhaus in Piesendorf (Pinzgau, Salzburg) einzubrechen. Dabei scheiterten sie allerdings und es blieb beim Versuch. Doch sie gaben sich nicht geschlagen und versuchten es tags darauf erneut. Da schafften sie es tatsächlich ins Haus hinein, da die Terrassentür offen war.

Zweiter Versuch gelingt, doch Sohn ist zu Hause

Doch viel weiter kamen sie dann wieder nicht, wurden sie doch vom Sohn des Hausbesitzers überrascht. Daraufhin flüchteten sie. Eine umgehend eingeleitete Fahndung durch die Polizei hat bisher keine Ergebnisse gebracht. Der Sohn des Hausbesitzers hat gegenüber der Beamten von zwei männlichen Tätern gesprochen, die Polizei ermittelt.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: