Einbrecher wollen zwei Mal ins selbe Haus, werden überrascht

Zwei Einbrecher waren offenbar besonders hartnäckig. Bereits am Abend des 1. Mai wollten sie in ein Haus in Piesendorf (Pinzgau, Salzburg) einbrechen, am 2. Mai gelang es ihnen auch. Doch sie waren nicht allein im Haus.

Am Freitagabend, 1. Mai 2026, haben unbekannte Täter versucht, in ein Einfamilienhaus in Piesendorf (Pinzgau, Salzburg) einzubrechen. Dabei scheiterten sie allerdings und es blieb beim Versuch. Doch sie gaben sich nicht geschlagen und versuchten es tags darauf erneut. Da schafften sie es tatsächlich ins Haus hinein, da die Terrassentür offen war.

Zweiter Versuch gelingt, doch Sohn ist zu Hause

Doch viel weiter kamen sie dann wieder nicht, wurden sie doch vom Sohn des Hausbesitzers überrascht. Daraufhin flüchteten sie. Eine umgehend eingeleitete Fahndung durch die Polizei hat bisher keine Ergebnisse gebracht. Der Sohn des Hausbesitzers hat gegenüber der Beamten von zwei männlichen Tätern gesprochen, die Polizei ermittelt.