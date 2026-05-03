Bremsen überhitzt: Zug in Tirol evakuiert

Zu einem ungewöhnlichen Feuerwehreinsatz kam es am Sonntag zu Mittag bei bei der Zillertalbahn in Mayrhofen (Bezirk Schwaz, Tirol). Durch überhitze Bremsen ist es zu Rauchentwicklung gekommen. Die Zillertalbahn wurde evakuiert.

Bei der Leitstelle Tirol ging laut Berichten des ORF am Sonntag zu Mittag eine Alarmierung ein: Es soll einen Brand am S-Bahn Bahnhof geben. Die Freiwillige Feuerwehr Mayrhofen rückte sofort zum Bahnhof aus. Zuerst ging man von einem Zugbrand aus. Aus einem Triebwagen war zuvor Rauch ausgetreten.

Alle Fahrgäste konnten Zug unverletzt verlassen

Während dem Einsatz stellte sich allerdings heraus, dass offenbar nur die Bremsen des Zuges zu heiß geworden waren. Diese Überhitzung hatte die Rauchentwicklung ausgelöst, teilte die Polizei gegenüber dem ORF Tirol mit. Alle Fahrgäste konnten den Zug unverletzt verlassen. Mit einem anderen Zug setzten sie ihre Fahrt Richtung Jenbach fort.