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Ein Bild auf 5min.at zeigt Schokolade.
Wegen hoher Preise haben die Österreicher zuletzt weniger Schokolade gekauft. Jetzt wird sie wieder günstiger.
Österreich
03/05/2026
Good News

Pünktlich zum Muttertag: Schokolade wird billiger

Niedrigere Rohstoffpreise machen Schokolade wieder günstiger. Sowohl der Gebäckhersteller Bahlsen als auch der Schweizer Schokoladenhersteller Lindt haben bereits die Preise einiger Produkte gesenkt.

von Julia Resl Das Foto auf www.5min.at zeigt Julia Resl, Online Redakteurin.
1 Minute Lesezeit(126 Wörter)

Nachdem die hohen Schokoladenpreise den Gebäckhersteller Bahlsen zuletzt stark belastet haben, sieht sich der Konzern jetzt wieder auf Wachstumskurs. Grund sind gesunkene Rohstoffpreise. Wie das Unternehmen angibt, seien bestimmte Produkte bereits jetzt im Handel schon billiger zu kaufen.

Bessere Kakao-Ernte

Der Schweizer Schokoladenhersteller Lindt & Sprüngli hat ebenfalls die Preise einzelner Produkte gesenkt. Durch eine bessere Kakaoernte seien die Rohkakaopreise an den Börsen wieder deutlich gefallen.

Verbraucher in Deutschland und Österreich haben weniger Schokolade gekauft

Verbraucher in Deutschland und Österreich konsumieren wegen der höheren Preise derzeit weniger Schokolade. Laut einer im Februar durchgeführten YouGov-Umfrage kauft in Deutschland jeder Zweite (52 Prozent) deutlich oder etwas weniger als vor zwei Jahren, 39 Prozent etwa gleich viel, 5 Prozent mehr.

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Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.05.2026 um 16:21 Uhr aktualisiert
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