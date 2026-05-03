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/ ©Pexels/Pixabay
Symbolfoto
Das Bild auf 5min.at zeigt Strommasten.
Mittlerweile ist der Strom wieder überall hergestellt.
Mattersburg
03/05/2026
Kurzzeitig

Burgenland: 1.670 Haushalte ohne Strom

In mehreren Gemeinden im Bezirk Mattersburg (Burgenland) waren 1.670 Haushalte kurzzeitig ohne Strom. Mittlerweile soll die Störung aber wieder vorbei sein.

von Julia Resl Das Foto auf www.5min.at zeigt Julia Resl, Online Redakteurin.
1 Minute Lesezeit(67 Wörter)

In den Gemeinden Hirm, Krensdorf, Mattersburg, Sauerbrunn, Sigleß und Zemendorf gab es am Sonntag zwischen 13 Uhr und 13.36 keinen Strom. Das berichtet der ORF Burgenland.

Baum soll auf eine Stromleitung gefallen sein

Ursache für den Stromausfall war laut Netz Burgenland ein Baum, der in Sigleß auf eine 20-KV-Freileitung gefallen war. Die Reparatur sei mittlerweile erfolgt, hieß es am Sonntagnachmittag von der Netz Burgenland.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.05.2026 um 16:40 Uhr aktualisiert
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