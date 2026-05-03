Nach Festnahme: Mutmaßlicher HiPP-Erpresser schweigt weiter

Ihm könnte eine Anklage wegen versuchten Mordes drohen. Der 39-Jährige, der am Samstag durch das Landeskriminalamt Burgenland festgenommen worden war, schweigt derzeit noch. Zu einem sechsten vergifteten HiPP-Glas äußert er sich nicht, wie der „Kurier“ am Sonntag berichtet. Am Sonntag wurde der Verdächtige in die Justizanstalt Eisenstadt überstellt. Diese stellte auch schon einen Antrag auf Untersuchungshaft.

Entscheidung wird in den nächsten Tagen erwartet

Eine Entscheidung über die Verhängung der U-Haft wird in den nächsten Tagen erwartet. Die Befragung des Verdächtigen lief nach seiner Festnahme am Samstagvormittag an und wurde am Sonntag fortgesetzt. Auskunft über die Herkunft des Mannes gab es von der Polizei noch keine, die Ermittlungen laufen aber auf Hochtouren, heißt es von der Polizeidirektion Burgenland.

Glas enthielt 15 Mikrogramm Rattengift

Wie gefährlich die Giftmenge war ist ebenfalls noch offen. Ein Glas, das in einem Spar-Markt in Eisenstadt gekauft worden war, hatte 15 Mikrogramm Rattengift enthalten. Jetzt wird geklärt, welche Folgen ein Verzehr für ein Baby gehabt hätte. Von diesem Ergebnis hängt auch ab, was dem Mann schließlich vorgeworfen wird. Ermittelt wird aktuell wegen vorsätzlicher Gemeingefährdung und versuchter, absichtlich schwerer Körperverletzung. Das zweite Glas, das in derselben Spar-Filiale in Eisenstadt verkauft und ebenfalls mit Rattengift manipuliert worden sein soll, konnte bisher nicht gefunden werden.