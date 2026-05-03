Skip to content
Region auswählen:
/ ©Montage: Canva
auf dem bild von 5min.at ist ein verhör zu sehen und im vordergrund ein hipp-glas.
Nach seiner Festnahme schweigt der 39-Jährige mutmaßliche Täter.
Eisenstadt
03/05/2026
Schwieriges Verhör

Nach Festnahme: Mutmaßlicher HiPP-Erpresser schweigt weiter

Der 39-jährige mutmaßlicher Giftglas-Erpresser sitz aktuell in der Justizanstalt Eisenstadt. Derzeit suchen Ermittler nach einem sechsten manipulierten Glas. Doch der Mann schweigt.

von Julia Resl Das Foto auf www.5min.at zeigt Julia Resl, Online Redakteurin.
1 Minute Lesezeit(228 Wörter)

Ihm könnte eine Anklage wegen versuchten Mordes drohen. Der 39-Jährige, der am Samstag durch das Landeskriminalamt Burgenland festgenommen worden war, schweigt derzeit noch. Zu einem sechsten vergifteten HiPP-Glas äußert er sich nicht, wie der „Kurier“ am Sonntag berichtet. Am Sonntag wurde der Verdächtige in die Justizanstalt Eisenstadt überstellt. Diese stellte auch schon einen Antrag auf Untersuchungshaft.

Entscheidung wird in den nächsten Tagen erwartet

Eine Entscheidung über die Verhängung der U-Haft wird in den nächsten Tagen erwartet. Die Befragung des Verdächtigen lief nach seiner Festnahme am Samstagvormittag an und wurde am Sonntag fortgesetzt. Auskunft über die Herkunft des Mannes gab es von der Polizei noch keine, die Ermittlungen laufen aber auf Hochtouren, heißt es von der Polizeidirektion Burgenland.

Glas enthielt 15 Mikrogramm Rattengift

Wie gefährlich die Giftmenge war ist ebenfalls noch offen. Ein Glas, das in einem Spar-Markt in Eisenstadt gekauft worden war, hatte 15 Mikrogramm Rattengift enthalten. Jetzt wird geklärt, welche Folgen ein Verzehr für ein Baby gehabt hätte. Von diesem Ergebnis hängt auch ab, was dem Mann schließlich vorgeworfen wird. Ermittelt wird aktuell wegen vorsätzlicher Gemeingefährdung und versuchter, absichtlich schwerer Körperverletzung. Das zweite Glas, das in derselben Spar-Filiale in Eisenstadt verkauft und ebenfalls mit Rattengift manipuliert worden sein soll, konnte bisher nicht gefunden werden.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: