Neue Rekordzahl: Energiegemeinschaften boomen

Selbst Strom erzeugen und ihn gemeinsam verbrauchen: Mit 100.000 Haushalten gibt es in Niederösterreich einen neuen Mitglieder-Rekord in Energiegemeinschaften.

Am Sonntag, dem 3. Mai ist der internationale Tag der Sonne. Im Zuge dessen wird auf die Bedeutung der Solarenergie aufmerksam gemacht. In Niederösterreich zeigt laut Berichten des ORF eine aktuelle Bilanz: Erstmals sind 100.000 Menschen in Energiegemeinschaften organisiert, das ist ein neuer Rekord.

Mitglieder haben sich im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt

Energiegemeinschaften sind Zusammenschlüsse von Haushalten, Gemeinden und Unternehmen, um gemeinsam Strom zu erzeugen und zu verbrauchen. Im April wurden laut der Energie- und Umweltagentur Niederösterreich (eNu) 1.920 Energiegemeinschaften gezählt. Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die Mitglieder mittlerweile auf 100.000 verdoppelt, heißt es.

Rekord knackte Gemeinschaft „Zukunftsraum Thayaland“

Der Rekord wurde von der Energiegemeinschaft „Zukunftsraum Thayaland“ im Bezirk Waidhofen an der Thaya geknackt. Seit 2022 gibt es den Zusammenschluss. Anfangs sollte damit nur der Strombedarf der öffentlichen Gebäude abgedeckt werden, dann wurde das Angebot aber für Private sowie Betriebe erweitert. Heute gibt es 540 aktive Mitglieder. Der Strompreis liegt bei 7,9 Cent pro Kilowattstunde (ohne Mehrwertsteuer). Für eingespeisten Strom werden 7,4 Cent pro Kilowattstunde bezahlt.

Rund 40 Beratungsgespräche pro Woche

Die Nachfrage ist hoch. Das zeigt sich auch an der Zahl der Beratungen durch die EZN (Energie.Zukunft Niederösterreich).Im Schnitt sind es 40 Beratungsgespräche pro Woche, heißt es von der Energie- und Umweltagentur. Die Beratungen sind kostenlos und reichen von der ersten Idee über die rechtlichen und organisatorischen Grundlagen bis hin zur konkreten Gründung und Umsetzung sowie Weiterentwicklung.