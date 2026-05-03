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/ ©Montage: O. Posvek/ Rotes Kreuz Stmk & Canva
Eine Bildmontage auf 5min.at zeigt einen Motorradfahrer und einen Rettungswagen.
Die beiden Verletzten wurden ins Krankenhaus Dornbirn gebracht.
Dornbirn
03/05/2026
Motorradunfall

Biker rutscht auf Ölspur aus: Mitfahrerin eingeklemmt

Zu einem Motorradunfall kam es am Sonntag Vormittag in Dornbirn (Vorarlberg). Ein Biker und seine Mitfahrerin wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht.

von Julia Resl Das Foto auf www.5min.at zeigt Julia Resl, Online Redakteurin.
1 Minute Lesezeit(136 Wörter)

Am 3.5.2026 gegen 11 Uhr lenkte ein 59‑jähriger Motorradfahrer sein Motorrad mit einer Mitfahrerin auf der Wälderstraße (L49) in Dornbirn in Richtung Alberschwende. In einer Linkskurve im Bereich km 5,170 befand sich eine Betriebsmittelspur, vermutlich Öl oder Diesel.

Bike rutschte über rechten Fahrbahnrand

Das Motorrad rutschte über den rechten Fahrbahnrand und kippte. Der Lenker und die Mitfahrerin stürzten auf die Fahrbahn. Die Mitfahrerin wurde kurzzeitig unter dem Motorrad eingeklemmt, konnte jedoch vom Lenker befreit werden. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurden beide Beteiligten mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus Dornbirn gebracht. Bei der Unfallaufnahme und Fahrbahnreinigung kam es wechselseitig zu Straßensperren.

Polizei sucht nach Zeugen

Personen, die Hinweise auf den Verursacher der Betriebsmittelspur geben können, werden ersucht, sich bei der Polizeiinspektion Dornbirn zu melden.

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