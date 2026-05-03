Brief ignoriert, fast 20.000 Euro verloren: Wie du das vermeiden kannst

Beinahe hätte sich ein Kärntner selbst um ein kleines Vermögen gebracht. Weil er einen wichtigen Brief vom Finanzamt ignoriert hat, wären fast 20.000 Euro "weg" gewesen. Wir haben nachgefragt, wie man so etwas vermeiden kann.

Dieser Fehler wäre einem Kärntner fast teuer zu stehen gekommen.

Dieser Fehler wäre einem Kärntner fast teuer zu stehen gekommen.

Das hätte richtig weh getan. Weil er ein Schreiben vom Finanzamt nicht beachtet und beantwortet hat, wäre ein Kärntner beinahe um mehr als 20.000 Euro umgefallen, wie die Arbeiterkammer (AK) kürzlich berichtete. Für mehrere Jahre hatte er nämlich Werbungskosten geltend gemacht. Dafür wollte das Finanzamt dann auch die entsprechenden Nachweise sehen, worauf der Mann aber nicht reagierte. Daraufhin wurde eine automatische Veranlagung gemacht, das Geld war größtenteils weg. Glücklicherweise konnte die AK aber noch helfen, alles dazu hier: Kärntner ignoriert wichtigen Brief – 20.000 Euro sind fast weg. Wir haben uns nun beim Finanzministerium erkundigt, worauf man besonders achten soll, wann Nachweise verlangt werden und wie lang man für die Erbringung dieser dann Zeit hat.

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Wann ein Antrag überprüft wird, wann Nachweise verlangt werden

Prinzipiell habe man fünf Jahre lang Zeit, um Werbungskosten oder anderweitige Belastungen im Rahmen des Steuerausgleichs einzubringen. Das geht auch dann noch, wenn schon eine antraglose Arbeitnehmerveranlagung durchgeführt wurde. Ob ein Antrag jetzt überprüft wird oder nicht, „ist das Ergebnis einer Risikoprüfung, der alle einlangenden Steuererklärungen unterzogen werden“ heißt es aus dem Ministerium auf Nachfrage von 5 Minuten. Und: „Darüber hinaus werden Anträge auch im Rahmen einer Zufallsauswahl überprüft. Der Versand eines Ergänzungsansuchens wird teilweise automatisiert aufgrund eines erkannten Risikos oder manuell durch eine Sachbearbeiterin / einen Sachbearbeiter des Finanzamtes Österreich angestoßen.“

Steuerausgleich: So lange hast du Zeit, Nachweise zu erbringen

In der Regel hat man, sobald Nachweise verlangt werden, sechs Wochen Zeit, um diese auch vorzulegen. In begründeten Fällen kann diese Frist auf Antrag aber auch verlängert werden. Im Ministerium weiß man jedoch: „Die Praxis zeigt, dass Bürgerinnen und Bürger das Ersuchen um Vorlage der Belege überwiegend rasch beantworten, insbesondere wenn die Aufforderung zur Übermittlung der Belege elektronisch zugestellt wird.“

„Wurde elektronische Zustellung gewählt, muss diese…“

Allgemein gibt es zwei Möglichkeiten, sich behördliche Schriftstücke zustellen zu lassen: elektronisch oder in Papierform per Post. Wie man diese haben möchte, kann jeder Bürger selbst entscheiden und vom Finanzamt nicht beeinflusst werden. Aber: „Wurde die elektronische Zustellung in FinanzOnline gewählt, muss diese von den Bürgerinnen und Bürgern auch beachtet werden“, so das Finanzministerium gegenüber 5 Minuten abschließend.