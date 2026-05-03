Lotto-Ziehung am 3. Mai: Diese Zahlen sind 6,3 Millionen Euro wert

Da den Fünffachjackpot am Freitag, den 1. Mai, niemand geknackt hat, gibt es jetzt einen Sechsfachjackpot - zum zweiten Mal in diesem Jahr. Es warten sage und schreibe 6,3 Millionen Euro.

Zwar ist am Tag der Arbeit kein Sechser geknackt worden, trotzdem gab es einer Fünfer mit Zusatzzahl, der in Vorarlberg getippt wurde. Hier war es der dritte von drei abgegebenen Quicktipps, der einen Gewinn von 119.000 Euro einbrachte. Dabei wären ganze fünf Millionen im Topf gelegen. Um umso mehr geht es jetzt bei der Sonntags-Ziehung. Wir haben die Gewinner-Zahlen für dich.

Das sind die Gewinner-Zahlen vom Sonntag, den 3. Mai 2026: Lotto: 2, 10, 12, 25, 31, 35, Zusatzzahl 4

LottoPlus: 2, 11, 15, 16, 29, 33

Joker: 4, 6, 2, 3, 2, 6

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.05.2026 um 19:29 Uhr aktualisiert