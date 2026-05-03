Linken Arm verloren: Paralympic-Star Andreas Onea teilt Foto des Unfalls

Mit zwölf Medaillen bei Großereignissen zählt Andreas Daniel Onea zu Österreichs erfolgreichsten Para-Schwimmern. Als er sechs Jahre alt war, verlor er durch einen Autounfall seine linke Hand. Nun teilt er seine Geschichte.

28 Jahre später blickt Schwimm-Profi Andreas Onea auf den Tag des Unfalls zurück. Heute ist er dankbar.

28 Jahre später blickt Schwimm-Profi Andreas Onea auf den Tag des Unfalls zurück. Heute ist er dankbar.

Er gewann acht Bronze- und drei Silbermedaillen bei Welt- und Europameisterschaften. Bei seiner dritten Paralympics-Teilnahme in Rio de Janeiro 2016 gewann er Bronze über 100 Meter Brust. Insgesamt hat Onea zwölf Medaillen bei Großereignissen abgestaubt. 2008 hielt er sogar den Weltrekord über 50 Meter Brust auf der Kurzbahn. 2012 gewann er bei den Staatsmeisterschaften der Nichtbehinderten des Österreichischen Schwimmverbandes das B-Finale über 200 Meter Brust.

Es war der 3. Mai 1988, der sein Leben veränderte

Am 3. Mai 1998 – genau vor 28 Jahren – hatte Onea mit seiner Familie einen schweren Autounfall, bei dem ihm der linke Arm amputiert wurde. Im Sommer 1999 begann er während der Rehabilitation am RZ Weißer Hof in Klosterneuburg mit dem Schwimmen als Therapie. Er schaffte es, diesen Nachteil zu seiner größten Stärke zu machen. Auf Facebook teilt der heute 33-Jährige seine berührendende Geschichte.

Wenn ich dieses Bild heute anschaue, sehe ich nicht den Unfall. Ich sehe Dankbarkeit. Ich danke Gott, dass ich heute noch hier sein darf.“

Das Bild ist noch schwarz-weiß. Die Erinnerungen an den Tag sind aber gestochen scharf. Eines betont der Sportler dabei besonders: Seine große Dankbarkeit: „Meine Eltern, die selbst schwer verletzt waren und trotzdem nie aufgehört haben, an mich zu glauben. Meine erste Trainerin, die mir gezeigt hat: Es geht. Halt anders. Raisa, die nie auf die Behinderung geschaut hat, sondern aufs Herz. Unsere Kinder, die einen Papa sehen, der auch einarmig Bäume ausreißt.“

Erfolgreicher Para-Schwimmer und Moderator

28 Jahre später hat Onea alles erreicht, was man sich wünschen kann. Er ist Moderator, Sportler und Vater. Zudem sitzt er im Vorstand von Light Of The Word International – einem europäischen Fachverband von Nichtregierungsorganisationen zugunsten augenkranker, blinder und anders behinderter Menschen in Entwicklungsländern.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.05.2026 um 20:16 Uhr aktualisiert