Mann verschwindet nach nächtlichem Crash: Große Suche endet überraschend

Ein 46-Jähriger aus dem Bezirk Eferding lenkte in der Nacht auf den 3. Mai 2026 seinen Wagen auf der Gemeindestraße von Waizenkirchen Richtung Stroheim, wobei er frontal mit einem Baum kollidierte. Zwei vorbeikommende Zeugen bemerkten gegen 3 Uhr das Fahrzeug des 46-Jährigen und erkannten das Auto wieder. Da der Lenker nicht auffindbar war, verständigten sie die 40-jährige Ehegattin des Lenkers, welche sich daraufhin zur Unfallstelle begab und den verunfallten PKW von der Unfallstelle entfernte.

140 Personen bei Suchaktion in Eferding

Bis etwa 10 Uhr suchte die Ehegattin ihren Mann mit Hilfe von Freunden. Da diese Suche negativ verlief, verständigte die 40-Jährige die Einsatzkräfte. Bei der Suchaktion waren insgesamt 140 Personen im Einsatz. Gegen 13.15 Uhr konnte der 46-Jährige von einem Beamten liegend in einem weiteren Auto bei der Wohnadresse des Abgängigen aufgefunden werden. Ein zu diesem Zeitpunkt durchgeführter Alkotest ergab bei dem 46-Jährigen 0,62 Promille. Der 46-Jährige wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Klinikum Wels eingeliefert. Anzeige wurde erstattet.