Salzburg: Nur vier „Klimagärtner“ sind in Ausbildung

Sie sollen dafür sorgen, dass Pflanzen bei Hitze in Städten für Abkühlung sorgen: Klimagärtner. Obwohl diese Thematik immer präsenter wird, gibt es im Land Salzburg aktuell wenig Nachwuchs.

Eigentlich hatte man sich in Salzburg eine größere Nachfrage nach diesem Lehrgang erwartet. Die neue Ausbildung fällt laut Berichten des ORF Salzburg aber deutlich geringer aus als gedacht. Derzeit befinden sich nur vier Klimagärtner in Ausbildung.

Österreichweit gibt es lediglich 13 Lehrlinge

Sie lernen, wie Dachgärten und Fassaden idealerweise begrünt werden können. Vor allem in Städten ist die Klimaerwärmung durch Hitzeinseln immer stärker spürbar. Deshalb wird auch bei Bauprojekten zunehmend auf Begrünung gesetzt. Begrünte Dächer und Fassaden kühlen auf natürliche Weise die Innenräume und die Umgebung.

Platz für Wurzeln und Bewässerung auf Dächern stark begrenzt

Die künftigen Klimagärtner stehen vor der Herausforderung, dass der Platz für Wurzeln und Bewässerung auf Dächern und Hausfassaden stark begrenzt ist. Deshalb hat die Bundesregierung vor zwei Jahren die neue Lehrausbildung eingeführt. Trotz vieler Großprojekte bleibt die Zahl der angehenden Klimagärtner in Österreich überschaubar, ein Drittel aller Lehrlinge bundesweit arbeitet im Pongau. Die Nachfrage nach der Lehre ist derzeit nur halb so groß, wie von der Wirtschaftskammer ursprünglich erwartet.