Das Sommerwetter setzt sich fort

Es geht mit viel Sonne weiter. Am Montag gibt es zwar zwischendurch auch dichtere Wolken, aus diesen regnet es aber meist nicht. Es ist wieder mit angenehmem frühsommerlichem Wetter zu rechnen.

Wolken können durchziehen, sie bleiben aber harmlos. So ist es vor allem in Vorarlberg, Tirol und Salzburg immer wieder stärker bewölkt, es regnet aber höchstens ganz vereinzelt. Am Nachmittag ist in den Alpen, im Süden und im Osten verbreitet mit Windböen von 40 bis 60 Kilometern pro Stunde zu rechnen. Die höchsten Temperaturen steigen auf 22 bis 29 oder gar 30 Grad.

Einige Berggipfel geraten in den Nebel

Die Sichtverhältnisse sind diffus und die höchsten Gipfel im Rätikon und der Silvretta geraten am Nachmittag in Nebel. Sonst sind die Gipfel frei und nach Osten hin scheint häufiger die Sonne. Bis zum Abend bleibt es größtenteils niederschlagsfrei. In 2000 Metern Höhe liegen die Temperaturen von West nach Ost zwischen 6 und 12 Grad.