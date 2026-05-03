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/ ©Pexels/Samuel Weirich
Das Bild auf 5min.at zeigt eine Person beim Klettern.
Ein Wanderer stürzte am Säuling in Tirol am Sonntag ab.
Pflach
03/05/2026
Alpinunfall

Wanderer überschlug sich mehrmals in felsigem Gelände

In Tirol kam es am Sonntag zu einem Alpinunfall: Ein deutscher Wanderer kam vom Weg ab und überschlug sich in felsigem Gelände mehrfach. Er wurde verletzt.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(117 Wörter)

Am 3. Mai kam ein 58-jähriger Deutscher beim Abstieg vom Säuling im Gemeindegebiet von Pflach (Bezirk Reutte, Tirol) vom Weg ab – und dann nahm das Unglück seinen Lauf. Wie die Polizei informiert, geriet der Mann in steiles, felsdurchsetztes Gelände. Plötzlich rutschte der 58-Jährige aus und stürzte über das felsdurchsetzte Gelände in ein Schotterbett. Dabei überschlug er sich mehrmals. Schließlich blieb er mit Verletzungen unbestimmten Grades in dem Schotterbett liegen. „Ein Zeuge des Unfalls setzte den Notruf ab, nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde der 58-Jährige mit dem NAH Martin 2 ins BKH Reutte geflogen“, erklärt die Polizei abschließend.

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