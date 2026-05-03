Wanderer überschlug sich mehrmals in felsigem Gelände

In Tirol kam es am Sonntag zu einem Alpinunfall: Ein deutscher Wanderer kam vom Weg ab und überschlug sich in felsigem Gelände mehrfach. Er wurde verletzt.

Am 3. Mai kam ein 58-jähriger Deutscher beim Abstieg vom Säuling im Gemeindegebiet von Pflach (Bezirk Reutte, Tirol) vom Weg ab – und dann nahm das Unglück seinen Lauf. Wie die Polizei informiert, geriet der Mann in steiles, felsdurchsetztes Gelände. Plötzlich rutschte der 58-Jährige aus und stürzte über das felsdurchsetzte Gelände in ein Schotterbett. Dabei überschlug er sich mehrmals. Schließlich blieb er mit Verletzungen unbestimmten Grades in dem Schotterbett liegen. „Ein Zeuge des Unfalls setzte den Notruf ab, nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde der 58-Jährige mit dem NAH Martin 2 ins BKH Reutte geflogen“, erklärt die Polizei abschließend.