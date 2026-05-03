Wanderer vertraute auf Foto, verlor Orientierung und stürzte böse

Eine Wanderung in Tirol endete für einen 28-jährigen Amerikaner dramatisch: Er verlor die Orientierung, stürzte im steilen Gelände und zog sich dabei eine schwere Verletzung zu. Orientiert hatte er sich am Foto eines Bekannten.

Am 3. Mai war ein 28-jähriger Amerikaner gegen 16.30 Uhr in den Brandenberger Alpen (Tirol) unterwegs. Laut Angaben der Polizei wollte er eine Wanderung von Thiersee in Richtung Marblinger Höhe unternehmen. Dabei war der Mann mit Trailrunningschuhen und normaler Sportbekleidung ausgerüstet und orientierte sich am Foto eines Bekannten. Das Foto allein erwies sich nicht als zuverlässiger Kompass: Der 28-Jährige verlor die Orientierung und wanderte im weglosen Gelände talwärts.

Offene Fraktur im steilen Gelände

Doch dann passierte es: Oberhalb des Pfrillsees kam er im teils felsdurchsetzten und bis zu 40 Grad steilen Gelände zu Sturz. Mit bösen Folgen: Wie die Polizei berichtet, zog der Amerikaner sich dabei eine offene Fraktur zu. Der 28-Jährige setzte selbstständig die Rettungskette in Gang und übermittelte seine Koordinaten. Die Bergrettung Kufstein machte sich auf die Suche nach dem Verletzten. „Nach der Erstversorgung durch die Bergrettung wurde er vom Notarzthubschrauber geborgen und zur weiteren Versorgung ins BKH Kufstein gebracht“, so die Polizei abschließend.