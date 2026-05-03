Nächtlicher Einsatz: 45 Passagiere aus ÖBB-Zug evakuiert

In Niederösterreich musste in der Nacht auf Sonntag ein Zug der ÖBB evakuiert werden. Der Cityjet konnte nicht mehr weiterfahren.

Ein technischer Defekt hat in der Nacht auf den 3. Mai einen Feuerwehreinsatz im Bereich des Bahnhofs Brunn-Maria Enzersdorf (Brunn am Gebirge, Bezirk Mödling, Niederösterreich) ausgelöst. Wie die Freiwillige Feuerwehr Brunn am Gebirge in den sozialen Medien berichtet, konnte eine Garnitur des ÖBB-Cityjets nach dem Ausfahren nicht mehr weiterfahren.

Feuerwehr kam von Übung

Die Florianis wurden kurz nach Mitternacht alarmiert. Teile der Mannschaft befanden sich zu diesem Zeitpunkt bereits bei einer Übung im Tunnel Vösendorf auf der S1, weswegen sie rasch zur Einsatzstelle abrücken konnten. Ein weiteres Fahrzeug rückte aus dem Rüsthaus nach.

45 Personen aus dem Zug begleitet

Vor Ort hatte der ÖBB-Einsatzleiter nach Angaben der Feuerwehr bereits erste Maßnahmen gesetzt. In enger Zusammenarbeit mit den Einsatzkräften wurde anschließend die Evakuierung durchgeführt. „Insgesamt konnten 45 Personen über zwei Ausgänge sicher aus dem Zug begleitet werden“, so die Feuerwehr Brunn am Gebirge. Nach der Evakuierung wurden die Passagiere auf den gegenüberliegenden Bahnsteig gebracht. Von dort konnten sie ihre Reise mit einem Ersatzzug fortsetzen. Der Einsatz war nach rund einer Stunde beendet.