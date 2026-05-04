Grundwasser-Krise: 70 Prozent der Pegel in Österreich zu niedrig

Ein extrem trockenes Halbjahr mit massiven Niederschlagsdefiziten lässt Österreichs Grundwasser schwinden. 70 Prozent der Pegel liegen unter dem Schnitt, viele sogar auf einem historischen Tiefstand.

Nach einem schneearmen Winter und einem zu trockenen Frühling leeren sich die Speicher. Selbst vereinzelte Regentage konnten die Defizite in den tiefen Bodenschichten bisher nicht ausgleichen.

Nach einem schneearmen Winter und einem zu trockenen Frühling leeren sich die Speicher. Selbst vereinzelte Regentage konnten die Defizite in den tiefen Bodenschichten bisher nicht ausgleichen.

Die jüngsten Auswertungen der österreichischen Grundwasserstände zeichnen ein besorgniserregendes Bild der aktuellen Wasserreserven. Rund 70 Prozent der landesweiten Messstellen weisen derzeit niedrige oder sehr niedrige Stände auf. Besonders alarmierend: An jeder zehnten Messstelle wurden historische Tiefstwerte für einen April gemessen. Hintergrund der Entwicklung ist ein massives Niederschlagsdefizit im vergangenen Halbjahr. In fünf der letzten sechs Monate blieb die Regen- und Schneemenge deutlich hinter dem langjährigen Schnitt zurück; teilweise wurde nur ein Drittel der üblichen Mengen erreicht. Der vergleichsweise feuchte Februar konnte diese Lücke nicht schließen.

Debatte um Wasserschutzrecht und Transparenz

Greenpeace fordert von der Bundesregierung aus diesem Anlass das im Regierungsprogramm angekündigte Wasserentnahme-Register für Industrie und Landwirtschaft umzusetzen und warnt eindringlich vor der geplanten Aushöhlung des EU-Wasserschutzrechts. Sebastian Theissing-Matei, Wasserexperte bei Greenpeace, warnt vor den Folgen: „Unsere Natur trocknet aus. Nach einem dürren Winter erleben wir nun einen extrem trockenen Frühling. Doch das ist längst keine Ausnahme mehr, sondern die neue Realität. Österreich ist auf dieses Szenario schlichtweg nicht gut vorbereitet. Deswegen muss unsere Bundesregierung unseren wertvollen Grundwasserschatz jetzt endlich besser schützen.”

70 Prozent aller Messstellen betroffen

Greenpeace hat 227 Grundwasser-Messstellen in ganz Österreich mit Ende April ausgewertet. Dabei zeigen rund 70 Prozent aller Messstellen ein niedriges oder sehr niedriges Niveau. Am dramatischsten ist die Situation derzeit in Oberösterreich, Salzburg und Kärnten.

©Montage: Canva Greenpeace fordert von der Bundesregierung aus diesem Anlass das im Regierungsprogramm angekündigte Wasserentnahme-Register für Industrie und Landwirtschaft umzusetzen.

Trockenheit in Österreich Von den insgesamt 227 analysierten Messstellen in ganz Österreich meldeten Ende April lediglich 14 Stationen hohe oder sehr hohe Wasserstände. Dem stehen 158 Messstellen (70 Prozent) gegenüber, die im niedrigen oder sehr niedrigen Bereich liegen. An 29 Standorten wurden absolute Rekord-Tiefststände für diesen Monat verzeichnet. Neben den südlichen Bundesländern sind vor allem Oberösterreich und Salzburg betroffen.

Trockenheit in Kärnten In Kärnten zeigt sich die Situation besonders angespannt. Von den 16 gelisteten Messstellen des Ministeriums weisen 14 einen niedrigen oder sehr niedrigen Stand auf – das entspricht einer Quote von rund 88 Prozent. Hohe Messstände werden aktuell im gesamten Bundesland nicht verzeichnet. An den Standorten Ferlach, Penk und Spittal an der Drau fiel das Grundwasser auf ein Niveau, das für Ende April seit Beginn der Aufzeichnungen noch nie gemessen wurde.

Trockenheit in der Steiermark In der Steiermark bietet sich ein regional differenzierteres, aber dennoch kritisches Bild. Von 34 Messstellen melden 20 Stationen (rund 59 Prozent) niedrige oder sehr niedrige Werte. Während sieben Stationen mittlere und sieben weitere hohe Wasserstände verzeichnen, registrierten fünf Messstellen historische April-Tiefstwerte. Die Situation schwankt hier stark je nach Region.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.05.2026 um 07:44 Uhr aktualisiert