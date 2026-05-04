Erpresst und getäuscht: Mitarbeiter bestiehlt jahrelang Gemeinde

Ein Fall aus Oberösterreich sorgt für Aufsehen: Ein Gemeindemitarbeiter soll über Jahre in Oberösterreich gestohlen haben, getrieben von massiver Erpressung. Hinter der Tat steckt eine Geschichte aus Angst und Täuschung.

Was zunächst wie ein gewöhnlicher Diebstahl wirkte, entpuppte sich als vielschichtiger Kriminalfall. Als ein 33-jähriger Gemeindemitarbeiter im Bezirk Gmunden (Oberösterreich) im März 2026 dabei ertappt wurde, wie er Gutscheine aus dem Büro eines Kollegen entwendete, ahnte noch niemand, welche Geschichte dahintersteckt.

Ein System über Jahre hinweg

Die Ermittlungen brachten rasch mehr ans Licht. Der Mann soll nicht nur einmal zugeschlagen haben, sondern über Jahre hinweg. Seit Anfang 2014 griff er laut Polizei regelmäßig in Kassen der Gemeinde, aber auch in andere Geldquellen und sogar in eine Spendenbox. Die Taten sollen sich mehrmals im Monat wiederholt haben. Bei seiner Einvernahme zeigte sich der 33-Jährige umfassend geständig. Doch seine Erklärung ließ selbst erfahrene Ermittler aufhorchen.

Gefangen in einem Netz aus Angst

Der Mann gab an, nicht aus Bereicherung gehandelt zu haben, sondern aus Verzweiflung. Seit Mitte 2013 sei er von einem ehemaligen Freund massiv unter Druck gesetzt worden. Dieser habe ihm mit einer Anzeige und öffentlicher Bloßstellung gedroht. Im Raum standen schwere Vorwürfe, die sich später als frei erfunden herausstellten. Die Drohung zeigte Wirkung. Monat für Monat überwies der 33-Jährige Geld, um die angeblichen Anschuldigungen zu verhindern. Über die Jahre summierte sich der Betrag auf eine sechsstellige Summe. Als er die Zahlungen nicht mehr stemmen konnte, begann er laut eigenen Angaben zu stehlen.

Festnahme bringt Wendung

Die Erpressung endete dennoch nicht. Erst als die Situation eskalierte, griffen die Behörden ein. Die Staatsanwaltschaft Wels ordnete schließlich die Festnahme des mutmaßlichen Erpressers an. Ende April 2026 konnte dieser bei einem Aufenthalt in Österreich festgenommen werden. Auch der Beschuldigte zeigte sich geständig. Er wurde in die Justizanstalt Wels eingeliefert, wo Untersuchungshaft verhängt wurde. Was also als Drohung begann, entwickelte sich über Jahre zu einer Spirale aus Angst, finanzieller Belastung und strafbaren Handlungen. Für den betroffenen Gemeindemitarbeiter endet diese Geschichte nun vor Gericht und mit der Hoffnung, dass die Hintergründe vollständig aufgearbeitet werden.