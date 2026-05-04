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/ ©Montage: Canva/AI
auf dem bild von 5min.at sieht man eine rauchende Waschmaschine.
Der Rauchmelder in einer Dachgeschosswohnung schlug an. Das Problem kam allerdings nicht aus der Wohnung selbst.
Dornbirn
04/05/2026
Technischer Defekt

Brennende Waschmaschine sorgt für Feuerwehr-Einsatz

Für einen ungewöhnlichen Feuerwehreinsatz hat Sonntag Abend eine brennende Waschmaschine in einem Geschäftslokal in Dornbirn gesorgt.

von Julia Resl Das Foto auf www.5min.at zeigt Julia Resl, Online Redakteurin.
1 Minute Lesezeit(114 Wörter)

Am 3. Mai um kur nach 22 Uhr wurde in einer Dachgeschosswohnung in Dornbirn, Marktstraße, ein Feuermelder ausgelöst. Die Bewohnerin der Wohnung war nicht zu Hause, traf jedoch kurz nach den Einsatzkräften am Einsatzort ein. In der Wohnung konnte kein Feuer bzw. Brandgeruch festgestellt werden.

Das Problem kam aus dem darunterliegenden Lokal

Anschließend wurden die Räumlichkeiten eines darunterliegenden Lokals geöffnet und durchsucht. Im ersten Obergeschoss konnte in einem WC eine brennende Waschmaschine festgestellt und gelöscht werden. Der Lokalbetreiber gab an, dass er beim Verlassen des Lokals die Waschmaschine ausgeschaltet und geöffnet habe. Das Feuer dürfte durch einen technischen Defekt entstanden sein.

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