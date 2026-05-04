Heute vor 81 Jahren: Gedenken an die Befreiung von Mauthausen

Das Konzentrationslager Mauthausen wurde am 5. Mai 1945 von Einheiten der 3. US-Armee befreit. Die Befreiung beendete das grausame Lagerregime. Am Montag wird der Opfer gedacht.

Ein Foto aus dem Vorjahr: Gedenkgemeinschaft am ehemaligen Appellplatz in Gusen, Oberösterreich.

Ein Foto aus dem Vorjahr: Gedenkgemeinschaft am ehemaligen Appellplatz in Gusen, Oberösterreich.

81 Jahre nach der Befreiung des Konzentrationslagers Mauthausen lädt das Mauthausen Komitee Österreich (MKÖ) gemeinsam mit dem Comité International de Mauthausen (CIM) und der Österreichischen Lagergemeinschaft (ÖLM) zur Internationalen Befreiungsfeier 2026 in die KZ-Gedenkstätte Mauthausen.

Gedenkzug durch das Gelände

Im Zentrum steht ein gemeinsamer Gedenkzug durch das Gelände der ehemaligen Lagerstätte – getragen von internationalen Delegationen, Zeitzeugen/Überlebenden sowie zahlreichen Jugendlichen aus dem In- und Ausland. Die Befreiungsfeier wird international über den YouTube-Kanal des MKÖ sowie in ORF III übertragen.

Digitale Teilhabe vor Ort

Dank einer Kooperation mit A1 steht am Gelände eine verbesserte Internetverbindung zur Verfügung, um Besuchern eine barriereärmere digitale Teilhabe zu ermöglichen (z. B. zur Live-Mitverfolgung am Smartphone auch außerhalb des unmittelbaren Hauptgeschehens).