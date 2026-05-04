Rettung einer Schwangeren per Heli löst kilometerlangen Stau auf A1 aus

Ein Verkehrsunfall auf der A1 bei Vorchdorf hat am Sonntagnachmittag für massive Verzögerungen gesorgt. Drei Fahrzeuge waren beteiligt, mehrere Personen wurden verletzt. Eine schwangere Frau wurde ins Krankenhaus geflogen.

Sekunden entscheiden auf der Autobahn oft über den Ausgang eines Unfalls. Am späten Sonntagnachmittag wurde genau das auf der Westautobahn bei Vorchdorf (Oberösterreich) deutlich, als sich eine folgenschwere Kettenreaktion entwickelte.

Auffahrunfall löst Kettenreaktion aus

Gegen 17.40 Uhr war eine 28-Jährige aus dem Bezirk Linz-Land auf der A1 in Richtung Wien unterwegs, als sich vor ihr ein Rückstau bildete. Sie reduzierte ihr Tempo stark und brachte ihr Fahrzeug beinahe zum Stillstand. Eine nachkommende 54-Jährige aus Niederösterreich reagierte rechtzeitig und bremste ebenfalls ab. Für den dahinter fahrenden 33-jährigen Lenker kam diese Situation jedoch zu plötzlich. Trotz Vollbremsung konnte er einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Sein Fahrzeug prallte gegen das Auto der 54-Jährigen, das wiederum auf den Wagen der 28-Jährigen geschoben wurde.

Schwangere per Hubschrauber ins Krankenhaus

Durch die Wucht des Aufpralls wurden mehrere Personen verletzt. Besonders betroffen war die im siebenten Monat schwangere Beifahrerin des 33-Jährigen. Sie erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und musste mit dem Notarzthubschrauber „Martin 3“ ins Klinikum Wels geflogen werden. Auch die 28-jährige Lenkerin wurde verletzt und nach der Erstversorgung mit der Rettung ins Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck gebracht. Über den genauen Gesundheitszustand der Beteiligten lagen zunächst keine weiteren Details vor.

Hubschraubereinsatz sorgt für langen Stau

Die Rettungsmaßnahmen hatten erhebliche Auswirkungen auf den Verkehr. Für die Landung des Notarzthubschraubers musste die Autobahn kurzfristig gesperrt werden. In der Folge bildete sich ein Rückstau von rund zehn Kilometern. Neben den Verletzten entstand an allen drei Fahrzeugen schwerer Sachschaden.