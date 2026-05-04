Geweih im Zaun verheddert: Rehbock von Polizei gerettet

Sein Geweih hatte sich in einem Maschendrahtzaun in Kittsee (Burgenland) so stark verheddert, dass ein Rehbock sich nicht mehr selbst befreien konnte. Die Polizei schritt ein und befreite das Tier.

Aufmerksamen Passanten sei Dank: Am Sonntag gegen 13.45 Uhr meldete ein aufmerksames Fußgänger-Pärchen einen Rehbock in der Preßburger Straße in Kittsee, der sich in einem Maschendrahtzaun verfangen hatte. Der Bock konnte sich offensichtlich nicht mehr selbst befreien, darum meldete das Paar den Vorfall umgehend der Polizei.

Mit geeignetem Werkzeug schonend aus misslicher Lage befreit

Durch das schonende Eingreifen der Beamten blieb der Rehbock unverletzt und konnte wieder in die Freiheit laufen. Auf Facebook teilt die Polizei Burgenland ein rührendes Posting.