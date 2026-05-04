Kindergarten streicht Muttertagsgedicht: Eltern sind empört

Wenige Tage vor dem Muttertag am 10. Mai sorgt eine Entscheidung in Oberösterreich für Diskussionen. Ein Kindergarten verzichtet heuer bewusst auf klassische Gedichte. Ein moderner Zugang, der nicht bei allen gut ankommt.

Für viele ist der Muttertag ein stiller, fast selbstverständlicher Fixpunkt im Jahr. Ein gemaltes Bild, ein einstudiertes Gedicht, ein Moment, der oft mehr sagt als große Worte. Umso größer ist nun die Diskussion, als ein Kindergarten im Bezirk Urfahrt-Umgebung (Oberösterreich) genau diese Tradition verändert.

Wenn Gewohnheiten hinterfragt werden

Im Kindergarten St. Josef wird heuer bewusst auf klassische Muttertagsgedichte verzichtet. Stattdessen sollen neue Formen gefunden werden, um Wertschätzung auszudrücken, so aus einem Bericht der Heute. Die Begründung ist klar formuliert: Kinder wachsen heute in unterschiedlichen Familienkonstellationen auf, und nicht jedes klassische Rollenbild passt noch in diese Realität. Was als pädagogische Entscheidung gedacht ist, trifft bei manchen Eltern einen empfindlichen Punkt. Denn für viele ist der Muttertag mehr als ein symbolischer Anlass, er ist ein persönlicher Moment, oft auch eine seltene Anerkennung im Alltag.

Zwischen Anspruch und Gefühl

Die Reaktionen zeigen, wie unterschiedlich dieser Tag erlebt wird. Während die einen den neuen Zugang als zeitgemäß sehen, empfinden andere ihn als Verlust. Hinter der Kritik steckt weniger Widerstand gegen Veränderung als vielmehr das Bedürfnis nach Wertschätzung. Der Kindergarten selbst betont, dass es nicht um Abschaffung, sondern um Anpassung geht. Ziel sei es, allen Kindern gerecht zu werden und niemanden auszuschließen. Gleichzeitig bleibe es den Familien überlassen, Traditionen im privaten Rahmen weiterzuführen.