Nase juckt, Augen tränen: Die Gräserpollensaison ist da

Für viele wird's jetzt wieder ungemütlich: Rund ein Viertel der Österreicherinnen und Österreicher leidet unter einer Allergie. Den mit Abstand größten Anteil haben die Pollen.

Nahrungsmittel, Tiere, Hausstaubmilbe – und viele Varianten mehr. Den mit Abstand größten Anteil haben allerdings Pollen. Anfang Mai beginnen traditionell die Gräser zu blühen. Da es sich bei den sogenannten Süßgräsern um eine riesige Familie handelt, erstreckt sich die Blüte bis in den September. Die GeoSphere Austria und die MedUni Wien arbeiten eng zusammen, um die Bevölkerung bestmöglich zu informieren.

Wiesen-Fuchsschwanzgras und Ruchgras läuten die Saison ein

Wiesen-Fuchsschwanzgras und Ruchgras gelten als Vorboten und läuten die Gräserpollensaison quasi ein. Auch das Wiesen-Rispengras hat zu blühen begonnen. „Das heißt, die Gräserpollensaison startet“, erklärt Katharina Bastl vom Pollenservice Wien der MedUni Wien. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Maximilian ist sie vor allem in der Bundeshauptstadt den Pollen auf der Spur.

Glatthafer und Knäuelgras von vielen unterschätzt

Glatthafer, Knäuelgras – woran die meisten Menschen achtlos vorübergehen, ist für die beiden von höchstem Interesse. Denn die Pollenfalle am Dach der Gerichtsmedizin am Gelände der MedUni Wien im 9. Bezirk, wo sich ansonsten allerlei Material ansammelt, aus dem man die nötigen Schlüsse ziehen kann, nützt bei der Bestimmung von Gräserarten nichts. „Gräserpollenkörner sind unter dem Mikroskop nicht zu unterscheiden“, sagt Maximilian Bastl.

Jede Beobachtung ist hilfreich für Allergiker

Dabei setzen die Forscherinnen und Forscher auf die Bevölkerung. Sei es auf der Webseite phenowatch.at oder mittels Naturkalender-App. Man teilt seine Beobachtungen und Aufzeichnungen und trägt damit maßgeblich zur Vervollständigung des phänologischen Gesamtbildes bei. In der Naturkalender-App kann nach verschiedenen Pflanzenarten gefiltert werden. So kann man beispielsweise einsehen, ob bereits Beobachtungen zur Blüte des Knäuelgrases in der Region gemeldet wurden.

Pollenflug bis in den Herbst

Ist der Sommer vorüber und zieht der Herbst ins Land, beginnt die Schilfblüte. Das ist vor allem im Seewinkel rund um den Neusiedler See ein Thema, aber auch entlang der Donau. „Gräserpollen lassen sich vom Klimawandel nicht beeindrucken: Die Gesamtpollenmenge bleibt tendenziell stabil“, ergänzt Katharina Bastl. Und noch ein Hinweis für all jene, die die Sommermonate in den Bergen verbringen: Dort beginnt die Gräserpollensaison rund einen Monat später, also ausgerechnet in der Urlaubszeit.