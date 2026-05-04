Muttertag als Umsatzbringer: 65 Millionen Euro für Geschenke

Der Muttertag steht vor der Tür. Doch nicht nur für Mütter bringt der Tag viel Freude, auch die Wirtschaft profitiert maßgeblich davon.

Der Muttertag am 10. Mai wird ein bedeutender Umsatztreiber für den Handel. Neben Blumen- und Süßwarenhändlern profitieren auch Drogerien, Parfümerien sowie der Schmuckhandel von der hohen Kaufbereitschaft.

Die Ausgaben werden höher

Aus einer Befragung der Wirtschaftskammer Wien und KMU Forschung Austria geht hervor, dass rund zwei drittel der Wiener (63 Prozent) planen, jemanden zu beschenken. Neben der Mutter beschenken viele Menschen auch ihre Partner (22 Prozent) und Schwiegermütter (14 Prozent). Heuer wird mit 64 Euro pro Kauf etwas mehr als im Vorjahr für Muttertagsgeschenke ausgegeben – insgesamt belaufen sich die Ausgaben auf rund 65 Millionen Euro. „Wir rechnen heuer mit einem guten Muttertagsgeschäft. Auch wenn das Leben teurer geworden ist, lassen sich viele diesen familiären Anlass nicht nehmen und zeigen sich großzügig“, so Margarete Gumprecht, Obfrau der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer Wien.

Last-Minute-Geschenke

Zu den beliebtesten Geschenken zählen neben Blumen und Pflanzen auch Süßwaren, Resaurantbesuche, Gutscheine für gemeinsame Unternehmungen oder Wellnessangebote. Rund 80 Prozent der Befragten geben auch an, ihre Geschenke erst in der Woche vor dem Muttertag oder sogar am Feiertag selbst zu besorgen. Daher sind die kommenden Tage aus wirtschaftlicher Sicht entscheidend.