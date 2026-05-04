Die Zentralmatura steht in den Startlöchern

„Die Matura bildet den abschließenden Abschnitt der Schulzeit und markiert einen bedeutenden Meilenstein im Leben der Schülerinnen und Schüler. Sie nimmt einen zentralen Stellenwert in der gesamten Schullaufbahn ein – und sie können ein Leben lang stolz sein“, so Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister und Bildungsdirektor Karl Fritthum.

Viele Türen stehen offen

Mit der Matura im Gepäck öffnen sich viele Türen für junge Erwachsene. Ob ein weiterführendes Studium oder der direkte Einstieg ins Berufsleben, die Schüler haben künftig vielfältige Möglichkeiten, aus denen sie wählen können. „Wenn man sich gut vorbereitet und alle Angebote in der Schule annimmt, ist die Matura für jede Schülerin und jeden Schüler gewiss gut zu bewältigen und die Freude über das Geschaffte umso größer“, so Teschl-Hofmeister und Fritthum abschließend.