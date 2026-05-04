Traurige Bilanz: Fünf Verkehrstote in einer Woche

Laut dem BMI (Bundesministerium für Inneres) hat es in Österreich dieses Jahr bereits insgesamt 92 Verkehrstote gegeben. Zum Vergleich: Im selben Zeitraum des Vorjahres waren es 105 Menschen, die bei Verkehrsunfällen starben.

In der vergangenen Woche starben ein E-Bike-Lenker, ein E-Scooter-Lenker, ein Fußgänger, ein Auto-Mitfahrer und ein E-Scooter-Mitfahrer bei Verkehrsunfällen. Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Donnerstag, 30. April 2026, im Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich, bei dem ein oben erwähnter Fußgänger getötet wurde. Am Wochenende verunglückten zwei der fünf verstorbenen Verkehrsteilnehmer.

Häufige Ursachen: Ablenkung und Unachtsamkeit

Jeweils zwei Personen kamen in der Vorwoche auf einer Landesstraße B und auf einer Gemeindestraße und einer auf einer Landesstraße L ums Leben. Zwei Verkehrstote mussten in Oberösterreich und je einer in Niederösterreich, Kärnten und in Wien beklagt werden. Vermutliche Hauptunfallursachen waren in je einem Fall Unachtsamkeit/Ablenkung, Fehlverhalten von Fußgänger, Vorrangverletzung und Übermüdung. Bei einem tödlichen Verkehrsunfall konnte die Ursache bisher nicht geklärt werden. Zwei tödliche Verkehrsunfälle waren Alleinunfälle und zwei Verkehrstote waren ausländische Staatsangehörige.