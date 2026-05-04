Hölzerne Warte steht in Brand: Löscheinsatz dauert ganze Nacht

Die Löscharbeiten dauerten bis spät in die Nacht hinein: Eine ins Alter gekommene hölzerne Warte in Purkersdorf (Bezirk Niederösterreich) stand in Brand. 93 Einsatzkräfte waren an den schwierigen Löscharbeiten beteiligt.

Insgesamt 93 Einsatzkräfte waren bis spät in die Nacht im Einsatz.

Insgesamt 93 Einsatzkräfte waren bis spät in die Nacht im Einsatz.

Am Sonntag, den 03. Mai 2026, wurde die Freiwillige Feuerwehr FF Purkersdorf in den Abendstunden zu einem Brand der im Jahr 1978 errichteten hölzernen Rudolfswarte auf die Rudolfshöhe im Wienerwald im Ortsgebiet von Purkersdorf alarmiert.

Wegen des massiven Brandgeschehens mussten sich Einsatzkräfte kurzfristig zurückziehen

Die an der mit großen Feuerwehrfahrzeugen nicht erreichbaren Einsatzstelle eintreffenden Kräfte der Feuerwehr Purkersdorf starteten umgehend erste Löschversuche mit einem Feuerlöscher. Einsatzleiter Kommandant Michael Gindl forderte aufgrund der Lageentwicklung zusätzlich die geländegängigen Löschfahrzeuge der Feuerwehren Tullnerbach-Irenental, Pressbaum und Wolfsgraben sowie die Drohnengruppe der Feuerwehr Ollern an. Weiters waren 2 Rettungsfahrzeuge sowie der Bezirkseinsatzleiter des Roten Kreuzes vor Ort. Wegen des massiven Brandgeschehens in den oberen beiden Etagen mussten sich die eingesetzten Kräfte kurzfristig aus dem unmittelbaren Gefahrenbereich zurückziehen.

©AFKDO Purkersdorf/Michael Sabadello | Die Löscharbeiten konnten erst nach entsprechender Lagerbeurteilung fortgesetzt werden. ©AFKDO Purkersdorf/Michael Sabadello ©AFKDO Purkersdorf/Michael Sabadello Die Rudolfswarte wurde 1978 erbaut.

Drohen eingesetzt

Nach einer umfassenden Erkundung mittels Drohne und entsprechender Lagebeurteilung konnten die Löscharbeiten unter gesicherten Bedingungen wieder aufgenommen und schließlich erfolgreich abgeschlossen werden. Die schwer beschädigte Rudolfswarte bleibt aus Sicherheitsgründen bis auf Weiteres gesperrt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.05.2026 um 10:43 Uhr aktualisiert