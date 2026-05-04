Eisheilige heuer zwei Wochen zu früh

Der Sommer steht vor der Tür. Nachdem die Eisheiligen dieses Jahr etwas früher dran waren, steigen die Temperaturen jetzt auf bis zu 29 Grad.

Als Eisheilige bezeichnet man die Tage zwischen dem 11. und 15. Mai. In dieser Phase sinken die Temperaturen nochmals auf ein Tief, bevor es dann endgültig wärmer wird. Diese Tage markieren in der Regel das Ende der späten Frostgefahr. Doch dieses Jahr war die kalte Phase bereits zwei Wochen früher dran.

Der Sommer kommt

In der Nacht auf den 1. Mai sanken die Temperaturen in Glödnitz in Kärnten auf minus 5 Grad – auch in Klagenfurt gab es Bodenfrost. Doch nach diesem Tief steigen die Temperaturen auf ein sommerliches Niveau. Dennoch ist in den nächsten Tagen vereinzelt leichter Bodenfrost möglich. Die Prognosen für Mai sind derzeit noch unsicher. Laut der Amerikanischen Wetter- und Ozeanografiebehörde NOAA kann man mit milden Temperaturen und Niederschlägen rechnen.

Waldbrandgefahr weiterhin hoch

Die Waldbrandgefahr bleibt in Kärnten und Osttirol allgemein hoch, in Unterkärnten sogar sehr hoch. Auch ohne menschliche Einflüsse können Brände ausbrechen, wie etwa durch Blitzeinschläge bei Gewitter. Jedoch werden weiterhin rund 80 Prozent aller Waldbrände von Menschen ausgelöst.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.05.2026 um 11:54 Uhr aktualisiert