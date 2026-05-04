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/ ©LPD Stmk/Makowecz
Symbolfoto zu einem Beitrag von 5min.at: Ein Polizist misst die Geschwindigkeit
Mit einer Gesamtgeschwindigkeit von 213 km/h wurde am 3. Mai ein Lenker gemessen.
Niederösterreich
04/05/2026
Führerschein weg

Mit 213 km/h auf der Autobahn: Fahrzeuglenker verliert Führerschein

Mit einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 83 km/h fuhr ein 54-Jähriger in Niederösterreich auf der Autobahn. Der Führerschein wurde ihm vorläufig entzogen.

von Fabio Pleschiutschnig Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Fabio Platschiutschnig von 5min.at
1 Minute Lesezeit(83 Wörter)

Gegen 15.45 Uhr führte die Autobahnpolizeiinspektion Stockerau am 3. Mai Geschwindigkeitsmessungen auf der A22 im Gemeindegebiet Langenzersdorf im Bezirk Korneuburg durch. Mittels Lasergerät konnte ein Auto mit einer Geschwindigkeit von 213 km/h bei erlaubten 130 km/h erfasst werden. Der Lenker war ein 54-Jähriger Mann. Ihm wurde vor Ort vorläufig der Führerschein abgenommen – auch das Fahrzeug wurde vorläufig beschlagnahmt. Der Mann wird bei der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.05.2026 um 11:14 Uhr aktualisiert
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