Spektakulärste Tierrettungen: Tierschutz Austria startet Aufruf

Polizisten und Feuerwehrleute aufgepasst: Tierschutz Austria ruft jetzt dazu auf, die bewegendsten Tierrettungen einzureichen. Die spektakulärsten Geschichten werden im November ausgezeichnet.



Tierschutz Austria ruft Österreichs Feuerwehren und Polizeiinspektionen dazu auf, ihre spektakulärsten und bewegendsten Tierrettungen einzureichen. Gesucht werden Einsätze, bei denen Tiere in Not mit Mut, Kreativität und großem Engagement gerettet wurden. Die eindrucksvollsten Geschichten werden gesammelt, veröffentlicht und am 19. November 2026 bei einer feierlichen Ehrung im Tierschutzhaus Vösendorf ausgezeichnet.

Hund in reißendem Fluss, Schlange in WC oder Fuchs unter der Motorhaube

„Viele Menschen wissen gar nicht, wie oft Feuerwehrleute und Polizisten in ganz Österreich auch Tiere retten – und welche Kreativität, Ausdauer und Nervenstärke diese Einsätze erfordern“, sagt Martin Aschauer, Sprecher von Tierschutz Austria. Ob ein Hund im reißenden Fluss, eine Schlange im WC oder eine Katze im Tesla: Immer wieder zeigen Österreichs Einsatzkräfte, dass sie nicht nur Menschen retten, sondern auch für Tiere wahre Helden sind. Ziel der Aktion ist es, diese oft spektakulären, mutigen und berührenden Einsätze sichtbar zu machen, Dankbarkeit auszudrücken und das Bewusstsein für die Bedeutung von Tierrettungen in unserer Gesellschaft zu stärken.

Alle Einreichenden bekommen kostenlose einstündige Führung

Als besonderes Zeichen der Anerkennung lädt Tierschutz Austria alle einreichenden Feuerwehren und Polizeiinspektionen zu einer kostenlosen exklusiven Führung durch das Tierschutzhaus Vösendorf ein. Die Führungen dauern rund 60 Minuten und finden am Tag der Ehrung statt.

Auszeichnung als mutigste Tierretterin Österreichs

Ein besonderer Höhepunkt der Initiative ist die Auszeichnung der mutigsten Tierretterin Österreichs. Mit diesem Sonderpreis möchte Tierschutz Austria das Engagement und den Mut jener Frauen sichtbar machen, die tagtäglich im Einsatz stehen und mit Herz und Tatkraft Leben retten – auch das von Tieren. Mitmachen geht unter der Mail-Adresse ehrung@tierschutz-austria.at. Dazu noch ein paar kurze Sätze mit Beschreibung und eventuell ein Foto.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.05.2026 um 11:03 Uhr aktualisiert