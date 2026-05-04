Großeinsatz in OÖ: Cobra umstellt Wohnhaus nach Schüssen

Schüsse mitten in der Nacht, dann ein Großeinsatz: Im Bezirk Braunau eskalierte eine Auseinandersetzung zwischen drei jungen Männern. Die Polizei rückte mit Cobra-Einheit an, ein Wohnhaus wurde umstellt.

Es ist kurz nach halb vier Uhr früh, als die Situation plötzlich außer Kontrolle gerät. Was als Streit zwischen drei jungen Männern beginnt, entwickelt sich innerhalb weniger Minuten zu einem Einsatz, der selbst erfahrene Polizisten fordert.

Schüsse lösen Panik aus

Gegen 3.30 Uhr kommt es im Gemeindegebiet von Eggelsberg (Oberösterreich) zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 21-Jährigen, einem 18-Jährigen und einem 16-Jährigen. Plötzlich zieht der Älteste eine Waffe und feuert mehrere Schüsse ab. Für die beiden anderen gibt es nur eine Reaktion: Flucht. Sie laufen Richtung Ortszentrum und verständigen den Notruf. In der Dunkelheit bleibt zunächst unklar, ob es sich um eine echte Schusswaffe handelt, entsprechend ernst wird die Lage eingeschätzt.

Großeinsatz in der Nacht

Zeitgleich flüchtet auch der 21-Jährige mit einem Auto. Die Polizei reagiert sofort und zieht zusätzliche Kräfte zusammen. Neben mehreren Streifen wird auch die Schnelle Interventionsgruppe sowie das Einsatzkommando Cobra alarmiert. Die Einsatzkräfte lokalisieren den Verdächtigen schließlich an seiner Wohnadresse. Das Gebäude wird umstellt.

Zugriff durch Cobra

Nach der Umstellung folgt der entscheidende Moment. Der 21-Jährige wird aufgefordert, die Wohnung zu verlassen. Er kommt dieser Aufforderung nach und lässt sich widerstandslos festnehmen. Erst danach wird klar, womit es die Einsatzkräfte tatsächlich zu tun hatten. Die verwendete Waffe entpuppt sich als Schreckschusspistole. In der Wohnung finden die Beamten jedoch noch mehr: eine weitere Langwaffe sowie über 100 Patronen werden sichergestellt. Auch wenn sich die Lage rasch beruhigt, bleibt der Vorfall ernst. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wird der 21-Jährige auf freiem Fuß angezeigt. Warum es zu der Eskalation kam, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.