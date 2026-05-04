Tierschutz warnt: Hände weg von Jungvögeln am Boden

Wenn ein kleiner Vogel hilflos im Gras sitzt, ist für viele Menschen klar: Dieses Tier braucht Hilfe. Doch genau dieses gut gemeinte Eingreifen kann für gefiederte Jungvögel fatale Folgen haben.

Der Österreichische Tierschutzverein warnt eindringlich davor, bei Jungvögeln in der Brutzeit vorschnell einzugreifen. Die meisten Jungvögel, die am Boden zu finden sind, sind nämlich „Teenager“ beim ersten Flugtraining. „Viele Jungvögel verlassen das Nest, bevor sie fliegen können. Sie lernen am Boden hüpfend ihre Umwelt kennen und unternehmen jetzt ihre ersten Flugversuche“, erklärt Pressesprecher Alexios Wiklund. Diese Phase wird von Fachleuten als Bettelflugperiode bezeichnet.

Eltern bleiben bei den Jungen

Auch wenn es scheint, dass die Vögel verlassen wurden: Die Eltern befinden sich meist in der Nähe. Sie beobachten ihren Nachwuchs aus der Entfernung und füttern ihn auch weiterhin täglich. Wer einen Jungvogel mitnimmt, trennt ihn gewaltsam von seinen Eltern. Das bedeutet für das Tier enormen Stress und unterbricht seine natürliche Entwicklung.

Da sollte eingegriffen werden

Anders sieht es bei Nestlingen aus. Sie sind kaum befiedert, oft noch nackt und eindeutig hilflos. Befindet sich ein Nestling außerhalb des Nestes, sollte eingegriffen werden. In vielen Fällen kann er vorsichtig zurück ins Nest gesetzt oder zumindest in eine geschützte, erhöhte Position in der Nähe gebracht werden, damit die Eltern ihn weiter versorgen können. Nur wenn ein Vogel energielos wirkt und verletzt ist ist ein rasches Eingreifen notwendig. Es ist wichtig, sofort Kontakt zu einer Wildtierstation oder einem Tierarzt aufzunehmen. Pressesprecher Wiklund betont auch, dass es leider oft tödlich endet, einen Jungvogel im Wohnzimmer großzuziehen. Daher sollte lieber ein Experte herangezogen werden.