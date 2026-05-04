Auch der Sechsfachjackpot am Sonntag blieb ungeknackt. Das sorgt für eine reichlich heiße Athmosphäre. Am kommenden Mittwoch gibt es daher den ersten Siebenfachjackpot des Jahres.

Bei der ersten Bonus-Ziehung am Freitag, dem 1. Mai stand ein Fünffachjackpot auf dem Spiel, der mangels eines Tipps mit den „sechs Richtigen“ zum Sechsfachjackpot wurde. Dieser kam dann am Sonntag zur Ausspielung. Und siehe da: Auch da gab es keinen Sechser, sodass nun am kommenden Mittwoch der erste Siebenfachjackpot des Jahres (und der achte in der Lotto Geschichte) zur Ausspielung kommt. Dabei wird es um rund 8,5 Millionen Euro gehen.

Lotterien rechnen mit etwa 6,7 Millionen Tipps

Erfahrungsgemäß werden mit diesen 6,7 Millionen Tipps etwas mehr als die Hälfte aller möglichen Tippkombinationen gespielt werden, sodass die Chance auf einen Sechser zwar ein bisschen höher ist, jene auf den ersten Achtfachjackpot jedoch durchaus lebt.