Große Trauer: NEOS-Urgestein stirbt völlig unerwartet mit 61

Manchmal sind es die leisen Kräfte im Hintergrund, die am meisten bewegen. Johannes Egger war einer von ihnen. Kein Mann der großen Bühne, aber einer, ohne den vieles nicht möglich gewesen wäre. Nun ist er plötzlich nicht mehr da.

Kurz nach seinem Geburtstag verstorben

Sein Tod kam völlig unerwartet. Erst vor kurzem hatte er seinen 61. Geburtstag gefeiert. Dass nur wenige Tage später die Nachricht von seinem Ableben die Runde machen würde, damit hatte niemand gerechnet. Egger galt als zentrale Figur innerhalb der NEOS in Oberösterreich. Seit 2021 war er Landesgeschäftsführer und maßgeblich daran beteiligt, die Partei im Bundesland weiter aufzubauen. Viele Ortsgruppen tragen seine Handschrift. Doch wer ihn kannte, spricht nicht zuerst über Funktionen oder Titel. Es sind andere Eigenschaften, die immer wieder genannt werden: Verlässlichkeit, Einsatz, ein offenes Ohr. Egger war jemand, der zuhörte und der anpackte. Sein Engagement reichte weit über die Parteiarbeit hinaus. Er war in zahlreichen ehrenamtlichen Bereichen tätig und pflegte Kontakte über politische Grenzen hinweg. Für viele war er nicht nur Kollege, sondern Freund.

Große Betroffenheit über Parteigrenzen hinweg

Die Nachricht von seinem Tod hat tiefe Spuren hinterlassen. In der Partei, aber auch darüber hinaus. Weggefährten beschreiben ihn als verbindenden Menschen, der Brücken bauen konnte. NEOS-Landessprecher Felix Eypeltauer findet klare Worte: „Jani Egger war innerhalb und außerhalb von NEOS sehr geschätzt. Sein unerwarteter Tod macht uns tief betroffen.“