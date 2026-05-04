Schwangerschaftsabbrüche nun auch in Tiroler Kliniken möglich

Die jahrzehntelange SPÖ-Forderung, Schwangerschaftsabbrüche in Kliniken möglich zu machen, wurde nun endlich auch in Tirol umgesetzt.

„Ab sofort gibt es endlich ein Angebot an den Tirol Kliniken. Das ist ein guter Tag und ein großartiger Erfolg!“, freuen sich SPÖ-Landesfrauenvorsitzende und Nationalratsabgeordnete Selma Yildirim und Klubobfrau im Landtag Elisabeth Fleischanderl.

Ein großer Fortschritt

„Die SPÖ-Frauen haben auf die Umsetzung gepocht und dafür gesorgt, dass eine Verbesserung der prekären Situation in Tirol im Regierungsprogramm festgeschrieben wird. Wir Frauen haben nicht locker gelassen“. Bis jetzt gab es nur in Tirol und im Burgenland kein Angebot an öffentlichen Krankenhäusern. In Tirol stand lediglich ein niedergelassener Arzt für Schwangerschaftsabbrüche zur Verfügung. Auch der Zugang zu medikamentösen Abbrüchen ist eingeschränkt. „Das jetzige Angebot ist ein großer Fortschritt und ein wichtiges Signal. Schwangerschaftsabbrüche sind eine Gesundheitsleistung“, so Yildirim und Fleischanderl abschließend.