Filmreif: Linzer Ermittler fassen Serienbetrüger in Südfrankreich

Monatelang war er auf der Flucht, nun klickten die Handschellen: Ein gesuchter Serienbetrüger aus Österreich wurde in Südfrankreich festgenommen. Die Spur führte über seine Lebensgefährtin und endete mit seiner Verhaftung.

Der Mann wurde seit Oktober 2025 gesucht, nun konnte er durch einen entscheidenden Hinweis verhaftet werden.

Der Mann wurde seit Oktober 2025 gesucht, nun konnte er durch einen entscheidenden Hinweis verhaftet werden.

Es ist eine Fahndung, die sich über Monate zieht, über Ländergrenzen hinweg und schließlich in Südfrankreich endet. Dort, weit entfernt von Österreich, gelingt Ermittlern der entscheidende Zugriff auf einen Mann, der sich lange der Justiz entzogen hatte.

Spur führt ins Ausland

Seit Oktober 2025 war der 56-Jährige untergetaucht. Gegen ihn bestand bereits ein europäischer Haftbefehl, mehrere Verfahren liefen. Die Linzer Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf, arbeitete eng mit internationalen Behörden zusammen und verfolgte jede Spur. Doch der Gesuchte blieb verschwunden. Erst ein Detail brachte Bewegung in den Fall.

Lebensgefährtin bricht ihr Schweigen

Die Ermittler konnten bereits Monate zuvor die Lebensgefährtin des Mannes ausforschen. Schließlich machte sie entscheidende Angaben. Sie bestätigte, dass sich der 56-Jährige seit längerer Zeit bei ihr aufhalte und dass die Situation zunehmend eskaliert sei. Der Mann habe ihr einen fünfstelligen Betrag geschuldet und sie sowie ihre Familie bedroht. Für die Ermittler war klar: Jetzt musste schnell gehandelt werden.

Zugriff durch Spezialeinheit

In enger Abstimmung mit den französischen Behörden wurde eine Spezialeinheit der Polizei, die BRI, eingesetzt. Die Beamten positionierten sich rund um die Unterkunft, während die Kommunikation zwischen Österreich und Frankreich auf Hochtouren lief. Dann der entscheidende Moment: Der Gesuchte verlässt das Gebäude und wird festgenommen. Ohne Widerstand. Der 56-Jährige befindet sich nun in Auslieferungshaft. In Österreich erwarten ihn mehrere Verfahren, darunter auch offene Vorführbefehle.