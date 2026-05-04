Schwerer Unfall mit Auto und Motorrad: Bike kam im Acker zum Stillstand

Zu spät bemerkte eine 20-jährige Autolenkerin einen 29-jährigen Motorradfahrer. An einer Kreuzung im Ortgebiet von Perschling (Bezirk Sankt Pölten, Niederösterreich) kam es zu einer folgenschweren Kollision.

Der Motorradfahrer stürzte auf die Fahrbahn, das Bike kam in einem Feld zum Stillstand.

Der Motorradfahrer stürzte auf die Fahrbahn, das Bike kam in einem Feld zum Stillstand.

Ein 29-jähriger Mann aus dem Bezirk St. Pölten lenkte am 2. Mai 2026, gegen 13.40 Uhr, ein Motorrad auf der L 2283 im Ortsgebiet von Perschling in südliche Fahrtrichtung. Zur selben Zeit lenkte eine 20-jährige Frau aus dem Bezirk St. Pölten ein Auto auf der L 5030 aus Richtung Panzing kommend in östliche Fahrtrichtung. Bei der Kreuzung mit der L 2283 beabsichtigte die 20-Jährige nach links in Richtung Perschling abzubiegen. Sie habe an der Kreuzung angehalten und sei dann in die Kreuzung eingefahren.

Gleichzeitig versuchte Motorrad-Fahrer schon, auszuweichen

Unmittelbar danach habe sie den Motorradfahrer wahrgenommen, der bereits ein Ausweichmanöver nach links eingeleitet habe. Auch die Frau habe noch versucht, auszuweichen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Biker stürzte auf die Fahrbahn, Motorrad schlitterte in ein Feld

Der Motorradlenker stürzte auf die Fahrbahn und das Motorrad kam in einem Acker zum Stillstand. Der 29-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde mit dem Notarzthubschrauber in das Universitätsklinikum Krems geflogen. Die 20-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde vor Ort versorgt.