Arbeitslosigkeit weiter gestiegen: Vor allem Frauen betroffen

Die Situation am österreichischen Arbeitsmarkt bleibt weiter angespannt. Das zeigen die neu veröffentlichten Zahlen des AMS (Arbeitsmarktservice). Was auffällt: Es betrifft vor allem Frauen.

Die Arbeitslosigkeit steigt vor allem im Handel, im Gesundheits-und Sozialwesen - Bereiche, in denen vermehrt Frauen arbeiten.

Die Arbeitslosigkeit steigt vor allem im Handel, im Gesundheits-und Sozialwesen - Bereiche, in denen vermehrt Frauen arbeiten.

Ende April waren 398.342 Menschen beim Arbeitsmarktservice (AMS) arbeitslos oder in Schulung gemeldet. Ein Anstieg von 1,5 Prozent, beziehungsweise 5.711 Menschen gegenüber dem Vorjahresmonat. Die nationale Arbeitslosenquote erhöhte sich um 0,1 Prozentpunkte auf 7,5 Prozent. Der Zuwachs betrifft laut AMS-Daten im April überwiegend Frauen.

AMS-Chef Johannes Kopf: „Vor allem Handel, Gesundheits-und Sozialwesen betroffen“

AMS-Chef Johannes Kopf in einer Mitteilung am Montag: „Während der Bau rückläufige Arbeitslosenzahlen aufweist und auch die Industriearbeitslosigkeit sich weitestgehend stabilisiert hat, steigt die Arbeitslosigkeit im Handel und im Gesundheits- und Sozialwesen, also in zwei Bereichen, in denen überwiegend Frauen beschäftigt sind, noch deutlich“. Dementsprechend stieg die Zahl der vorgemerkten Frauen inklusive Schulungsteilnehmerinnen um 4,9 Prozent, bei den Männern gab es hingegen einen Rückgang von 1,6 Prozent.

Weiteres Problem ist Langzeitarbeitslosigkeit

Ende April waren 103.322 Menschen längerfristig ohne Job, das ist ein deutliches Plus von 13,3 Prozent. Die Langzeitarbeitslosigkeit stellt ein ernstzunehmendes Problem dar. Denn: Die durchschnittliche Dauer der Arbeitslosigkeit hat sich um 10 Tage auf 134 Tage verlängert.

Was aber positiv ist: Mehr Arbeitsverträge als im Vorjahr

Parallel gibt es aber auch erste Anzeichen einer Konjunkturerholung. Die Zahl der Arbeitnehmer erhöhte sich im Jahresvergleich schätzungsweise um 23.000 auf knapp 3,96 Millionen Verhältnisse. Das Bundesland Kärnten verzeichnet zudem eine positive Entwicklung. Während die Arbeitslosigkeit in Österreich gestiegen ist, ist sie in Kärnten auf 7,2 Prozent gesunken. Arbeitsministerin Korinna Schumann (SPÖ) will trotz des allgemeinen Spardrucks gezielt auf Offensivmaßnahmen ​für den Arbeitsmarkt setzen. Niemand dürfe zurückgelassen werden, schreibt die Ministerin in einer Aussendung.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.05.2026 um 14:25 Uhr aktualisiert