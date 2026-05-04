Bedingte Haft und Geldstrafe: Wöginger schuldig gesprochen

Im Verfahren rund um den Vorwurf des Amtsmissbrauchs ist am Landesgericht Linz ein Schuldspruch gegen August Wöginger gefallen. Der ÖVP-Klubobmann wurde zu sieben Monaten bedingter Haft sowie zu einer Geldstrafe von 43.200 Euro verurteilt. Das Urteil ist derzeit noch nicht rechtskräftig. Auch zwei mitangeklagte Finanzbeamte erhielten bedingte Freiheitsstrafen und Geldstrafen.

Urteil in Linz: Wöginger schuldig gesprochen

Im Mittelpunkt des mehrtägigen Prozesses stand der Verdacht, dass bei der Besetzung einer Spitzenposition im Finanzamt Braunau im Jahr 2017 parteipolitischer Einfluss eine Rolle gespielt haben könnte. Laut Anklage soll es dabei über politische Kontakte zu einer Bevorzugung gekommen sein. Die Angeklagten wiesen die Vorwürfe jedoch zurück. Belastend wirkten vor allem Aussagen eines Zeugen sowie ausgewertete Kommunikationsinhalte, die im Verfahren eine Rolle spielten. Die Verteidigung argumentierte hingegen, es habe sich lediglich um die Weiterleitung eines Bürgeranliegens gehandelt, ohne unzulässige Einflussnahme.

Wöginger tritt als Klubchef zurück

Mittlerweile gab auch Wöginger selbst ein erstes Statement zum Prozess ab. Per Aussendung teilt der Politiker mit: „Auch wenn ich mir einen Freispruch gewünscht hätte, ist das nun heute leider nicht eingetreten. Das gesamte Verfahren war für meine Familie, für mich persönlich und auch für meine Arbeit im Parlament ausgesprochen belastend. Gerade in herausfordernden Zeiten ist es aber notwendig, dass sich der Klubobmann einer Regierungsfraktion zu 100 Prozent auf seine Tätigkeit konzentrieren kann. Die letzten Wochen haben mich in dieser Hinsicht immer wieder an meine persönlichen Grenzen gebracht. Ich gehe zwar weiterhin von einem Freispruch in der zweiten Instanz aus, werde aber dennoch – unabhängig von den weiteren rechtlichen Schritten – meine Funktion als Klubobmann der ÖVP im Parlament mit sofortiger Wirkung zurücklegen und meine volle Aufmerksamkeit meiner Tätigkeit als Sozialsprecher im Parlament widmen.“







Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.05.2026 um 15:33 Uhr aktualisiert