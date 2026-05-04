Arbeitsunfall: Mann kippte sich ätzende Flüssigkeit ins Gesicht

Ein Versehen mit schweren Folgen: In Fügen (Zillertal, Tirol) wollte ein Landwirt nur einen Kanister umfüllen. Jetzt liegt er im Krankenhaus.

Am Montag gegen 08.30 in der Früh ereignete sich im Zillertal ein ungewöhnlicher Arbeitsunfall. Ein 43-jähriger Landwirt wollte einen Kanister mit ätzender Flüssigkeit umfüllen. Dabei stolperte er und ein Teil der Flüssigkeit schwappte aus dem Behälter und und traf den Mann im Gesicht.

Angehörige setzten Notruf ab

Er verständigte Angehörige, welche einen Notruf absetzten. Der Österreicher wurde nach der Erstversorgung durch Rettung und Notarzt mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik Innsbruck eingeliefert. Der Schweregrad der Verletzungen ist noch nicht bekannt.